涉偷少訊書券USB 女警：紀念品人人可拿

【明報專訊】47歲時任女警長涉於上水圍大埔區少年警訊會所內偷去同袍的兩支記憶棒、同袍與一名會員擁有的28張商務印書館書券，總值2400元。女警長否認3項盜竊罪，昨在粉嶺裁判法院開審。被告被捕後警誡下稱，「呢兩個公仔USB我攞嚟自己用，因為係紀念品，係人都攞得。」庭上播放的閉路電視片段可見，被告在電腦室取走信封後離開；另被告曾坐在同袍的辦公桌，翻找旁邊的抽屜及取出東西後離去。
被告陳惠嫻（47歲）已被停職。承認事實指出，被告為大埔區少年警訊前聯絡主任，其後由另一名女警長吳詠璇接任。
學生領書券 放房中失竊
控方庭上讀出被偷去書券的學生證供。羅逸俊當時為香港道教聯合會鄧顯紀念中學的中六生，他為少年警訊會員，並擔任學校少年警訊主席。2019年12月21日為大埔區少年警訊聖誕聯歡會及學校支會頒獎典禮，羅在會所協助當日活動及代表學校領獎。他把20張價值100元的書券及獎盃放在電腦室後參與結他表演，回去時發現藏有書券的信封不翼而飛，並告知警長吳詠璇。
統籌活動警員：
USB公帑購入 不可取走
負責統籌活動的吳詠璇供稱，她購買合共1.5萬元的書券，以派給得獎者及義工。另她曾到USB工廠問價，取得兩個機械人模樣的USB樣辦，合共價值600元，其後下單訂購200個USB送給會員。她重申，USB樣辦用公帑購入，其他人不可以取走。
吳又供稱，當日曾囑一名同學協助派發書券予義工，惟從辦公桌抽屜取出書券時，發現少了8張價值50元書券，惟因趕派書券，故未有理會。吳續稱，沒有邀請被告參與當日活動，但她是駐守警民關係組舊同事，故可即場登記參與。
被告非工作人員
吳詠璇重申，被告並非工作人員，亦沒有授權她協助參與。聆訊今續。