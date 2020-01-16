涉偷少訊書券USB 女警：紀念品人人可拿

被告陳惠嫻（47歲）已被停職。承認事實指出，被告為大埔區少年警訊前聯絡主任，其後由另一名女警長吳詠璇接任。

學生領書券 放房中失竊

控方庭上讀出被偷去書券的學生證供。羅逸俊當時為香港道教聯合會鄧顯紀念中學的中六生，他為少年警訊會員，並擔任學校少年警訊主席。2019年12月21日為大埔區少年警訊聖誕聯歡會及學校支會頒獎典禮，羅在會所協助當日活動及代表學校領獎。他把20張價值100元的書券及獎盃放在電腦室後參與結他表演，回去時發現藏有書券的信封不翼而飛，並告知警長吳詠璇。

統籌活動警員：

USB公帑購入 不可取走

負責統籌活動的吳詠璇供稱，她購買合共1.5萬元的書券，以派給得獎者及義工。另她曾到USB工廠問價，取得兩個機械人模樣的USB樣辦，合共價值600元，其後下單訂購200個USB送給會員。她重申，USB樣辦用公帑購入，其他人不可以取走。

吳又供稱，當日曾囑一名同學協助派發書券予義工，惟從辦公桌抽屜取出書券時，發現少了8張價值50元書券，惟因趕派書券，故未有理會。吳續稱，沒有邀請被告參與當日活動，但她是駐守警民關係組舊同事，故可即場登記參與。

被告非工作人員

吳詠璇重申，被告並非工作人員，亦沒有授權她協助參與。聆訊今續。

【案件編號：FLCC1364/21】