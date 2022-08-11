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前地勤盜梁振英子航空公司帳戶 認刑毁判80小時社服

【明報專訊】前特首梁振英兒子梁傳昕3年前被兩名地勤職員盜用航空公司帳戶，不知情下購買逾3000元的24個飛機餐及5個寄艙行李服務，其中一名被告承認一項刑事毁壞罪，昨於東區裁判法院作判刑。辯方引述感化報告稱，被告需照顧患癌母親，不適合社會服務令，建議感化令。裁判官王證瑜則認為刑罰須反映案情的嚴重性，判罰80小時社服令。

認罪的首被告黎紹泓（24歲，圖）報稱便利店兼職職員，曾受聘於香港快運的地勤服務代理商；控罪指，他於或約於2019年12月24日，在香港無合法辯解而摧毁或損壞屬於香港快運航空的電腦。

辯方求情指出，感化及社服令報告正面，顯示被告後悔因一個「以為好搞笑嘅惡作劇」而犯案，被告患乳癌的母親則形容兒子「率直、單純」。感化官考慮被告需照顧母親，建議判12個月感化令，免卻他花時間作社會服務。

王官表示，「每個人都有其他嘢做」，認為辯方建議判感化的理由不充分，而判刑須反映案件嚴重性，並明言本案性質嚴重，可以判監。王官又強調感化官考慮的因素與法庭不同，只有參考作用，故判被告80小時社服令。

同案次被告郭尚文（22歲）則被控不誠實地獲益而取用電腦及意圖妨礙司法公正兩罪，他將於8月24日再訊。

梁振英fb：被告無道歉 判刑太輕

梁振英日前在其社交專頁發文回應案件指，兩名被告至今未曾向他或他的家人道歉；又在昨日的帖文文末加上標籤「判刑太輕」。

【案件編號：ESCC 827/22】

相關字詞﹕東區裁判法院 地勤 社會服務令 刑事損壞罪 香港快運 梁振英

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