電腦節下周開幕 主辦冀消費券增營業額

許健生昨稱，今年電腦節設總值300萬元的幸運卡優惠，每名入場者可隨機獲發面值10至500元現金券；另設300個頭籌名額，中籤者可以優惠價購買指定限量產品（見表2）。會場又設數碼轉型專區，共70個參展商為小中企提供客戶關係管理（CRM）系統、銷售時點信息系統（POS）等商務科技產品配對。

參展商之一、華碩科技市場經理吳啟賢相信，市民剛獲發新一輪消費券，有助提升消費意欲，預期今年銷售額比去年增50%。另一參展商星馳通訊器材行政總裁伍啟超認為，今輪消費券分多次發放，認為未必有助帶動消費，期望比去年銷售額多一成。

展商稱消費券分期派 未必有幫助

伍稱，因應市場趨勢，今年將主力出售智能家居產品，例如近日較常下雨，傳統家電要戶主回家後才可啟動，若使用智能家居，則可提早在指定時間啟動抽濕機；為吸引顧客購買，將以優惠價出售限量產品，例如以9元發售原價40元的Type C充電線，限1000條；以390元發售原價998元的便攜式空氣清新機，每天限10部。

許健生另透露，商會將於今年11月25至28日在亞博館舉辦首屆「創新科技購物節」，長遠期望透過活動幫助創科公司進入內地市場，或成為內地初創企業打入海外市場平台。