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美食展黃碼客止步 展商：下月去星洲 稱縮檢疫難即時見效 盼日後放寬吸引外商

【明報專訊】美食博覽今起一連五日於灣仔會展舉行，是首個在「紅黃碼」措施推出後的本地大型展覽，但按現時規定持黃碼者不得進入主動核查「疫苗通」的表列處所，包括會展及亞博館。有美食博覽參展商認為，當局配合紅黃碼實施「3+4」安排縮短檢疫期，未見即時成效，相信當局未來會放寬黃碼進入表列處所的限制，以吸引更多展商來港參展。有展商考慮下月到新加坡參展，稱「可主動出擊與不同人交流」。

醫衛局：不涉公眾展覽 研調整空間

緊接美食博覽，香港電腦通訊節下周接力在會展舉行。醫務衛生局昨晚回覆本報查詢，稱展覽會場屬「公眾娛樂場所」，適用疫苗通主動查核規定，即黃碼者不能進入，但持黃碼並負責展覽運作的員工則可入場。被問到日後會否放寬黃碼者參與展覽限制，醫衛局稱，知悉某些展覽活動只涉及商務活動，而不會對公眾開放，政府會考慮病毒傳播風險、經濟需要等因素，研究是否有空間進一步便利這些活動，適時及適當地調整防疫抗疫措施。

「金茶王」料派消費券後生意增四成

港式奶茶品牌「金茶王」過往於美食博覽設展，惟今年只於香港國際茶展區域設展。金茶王母公司、金百加集團總經理黃浩鈞稱，本港防疫限制對設展有影響，公司過往在茶展設展時，會與不少茶商交流並獲得不少貿易機會，疫情前有八至九成生意來自貿易，但去年生意額有九成半來自公眾，「以前有很多國際的合作伙伴，但他們來港隔離成本不菲，如可將這些（成本）壓縮，可能會令他們認為值得飛來」。

黃浩鈞認為，當局實施3+4縮短來港者檢疫期，未必即時會見效，惟相信未來放寬「黃碼」進入表列處所的限制，可吸引更多展商來港參展。他另指，茶展開放日數雖較美食博覽少兩天，但適逢消費券推出，預期每日生意額會較去年增三至四成，「3日可做到5日的效果」。

另一展商稱無外地客 生意料跌一半

參展商許記魚蛋超市經理蕭先生稱，公司主要做批發，指本港未完全通關對公司生意有影響，公司正考慮下月到新加坡參展，「不會困着自己一定要留在香港，或是等到外地商家過來我們才有更多機會發揮，我們可主動出擊與不同人交流」。

御殿堂代理馬來西亞食品為主，市場經理何小姐指，今年沒外地客到場，預期生意額約有20萬元，較新冠疫情前少30％至40%。她透露，去年生意額較往年少一半，認為與場內規定不得試食有關，她說代理的產品在港不算有名氣，須靠試食吸客，以致去年銷情大跌。今年公司打算重點推廣馬來西亞肉骨茶，將於場內以電磁爐煲茶，冀以香味吸引市民。

一元比賽贏鮑魚 安記：推更多優惠吸客

往年有不少展商以一元優惠吸引市民，今年亦有展商延續此優惠（見表1）。參展多年的安記海味去年因疫情而缺席參展，今年重臨繼續特設遊戲環節，展期首日頭10名光顧客人可以一元參加投擲鮑魚模型遊戲，以兩人一組參賽，勝出者可捧走300罐即食鮑魚；營運經理李女士說，公司有見今年形勢較明朗，當局較少禁堂食，不少港人都外出消費，加上當局亦有派發消費券，盼可推高消費者的消費意欲。她指出，今年特意推出更多優惠，盼吸引更多人消費。

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