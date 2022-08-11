石屎突墜壓毁工作台 將藍隧道3人跌傷

一危殆兩嚴重 天橋組件5米乘3米

墮下受傷的3名男工人，介乎30至67歲，其中一人為尼泊爾裔，他們分別頭、胸、盆骨及腳部受傷，由救護員即場急救，再由救護車送院治理，其中43歲李姓男子危殆，另外兩人情况嚴重。

現場為將藍隧道近茶果嶺村天后廟的工地，地盤正興建接駁行車天橋，放有多件預製混凝土組件。昨午3時許，一塊約5米乘3米的巨型混凝土組件突然墜下，壓毁臨時支架及工作平台，3名正在平台做接駁工作的工人，約於7米高處墮下，工友遂報警。消息指出，有人被鐵架壓傷被困。消防接報到場搜救，在壓毁支架及墜下混凝土組件搜索，救護車先後將3名傷者送院治理。

工程師料吊索斷裂或鋼筋吊環出事

註冊結構工程師倪學仁表示，從意外現場相片所見，地盤以吊機將預製混凝土組件吊運至臨時支架上方，準備組裝預製件，估計吊索出現故障或斷裂，亦不排除預製件的鋼筋吊環出現問題，導致混凝土組件墜下壓毁臨時支架。倪續說，亦可能是涉事組件放在臨時支架準備組裝期間，臨時支架承托力不足，引致意外。

2020年3月，37歲黎姓男工人，於將藍隧道將軍澳地盤，遭吊運中的工字鐵擊中昏迷，送院不治。據土木工程拓展署資料，將藍隧道為約3.8公里長的雙程雙線分隔公路，連接將軍澳和東九龍；連同啟德發展區的T2主幹路和中九龍幹線，將組成主要道路網中的6號幹線，以提供快捷通道連接西九龍和將軍澳。