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爺狎孫女案 事主：祖母稱「被摸係榮幸」

【明報專訊】八旬夜更保安員涉於5年間3次在家中非禮同住孫女，案件昨在區域法院續審。孫女作供稱，早前曾向祖母投訴，對方說「女仔咋嘛，是但喇，畀人摸係你榮幸」。控方舉證完畢後，法官王詩麗裁定案件表證成立，審訊今續。

被告T.S.H.（80歲）否認於2013年至2018年間，在住所三度非禮案發時4至10歲的孫女X。其中控方指稱，讀小四的X做功課時，遭被告抱着坐在大腿上舌吻，X推開逃離。

現年14歲的X透過視像系統作供，她在辯方盤問下稱，當時即將放暑假返內地探望父母，故被侵犯時選擇「反抗」。她稱「我以為我（向家人）講咗件事情就唔會畀我返香港」，「以為媽媽對我好好，但都要返（香港生活）」；又稱她告知父母前，曾向祖母投訴，祖母說「女仔咋嘛，是但喇，畀人摸係你榮幸」。

辯方向X指稱，被告從無不恰當撫摸X，以及與她舌吻；X表示不同意，並低聲說「咁無恥」。辯方又指，X曾跟男生裸聊，以「老公」、「老婆」互相稱呼，X遭祖母撞破和斥「唔要面」。X否認上述說法，指辯方「咁都講得出」，她承認與男生通電話和只是玩手機遊戲，形容自己為「網癮」。X重申，父母曾強迫她向祖父道歉，父母亦有向祖父母跪地道歉，她否認誣揑祖父。

此外，X未有在錄影會面詳述案發經過，她解釋因為「唔想搞大件事」，祖父母多次着她別這樣說，包括上庭作證前提醒她。

【案件編號：DCCC 1059/21】

相關字詞﹕區域法院 祖父 非禮女童

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