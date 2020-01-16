VIET SPA案 辯方問拘捕日曾否見「高級警」 放蛇警：沒有

4名被告為按摩師李亦晴（36歲）、無業越南籍元秋香（34歲）、按摩師張明芳（35歲）及無業胡炳雄（61歲）。涉案單位為莊士敦道191至193號勝意大樓1樓A室。

案發時駐港島總區特別職務隊、偵緝警員林晟供稱，2020年10月28日是首次放蛇行動，他下午2時許喬裝顧客進入VIET SPA，女子Sasa開門及着他「入房先揀女」；他沐浴後，Suki為他按摩並推銷色情服務，他選擇手淫服務，再藉詞推搪。

林表示，他離開前問Suki「有無其他女喺度？」Suki介紹女子「LV」，稱「係呢個場嘅紅牌」、「下次試吓佢」。2021年3月19日，林再喬裝顧客，女子Anna為他按摩，未幾便有同袍上門巡查，林其後向同袍交代事件。

辯方質疑是常客揑證供 警否認

辯方盤問林時提問，行動前上級有否訓示要留意一名男子？林稱沒有。辯方再問，2021年3月最後一次行動由埋伏至行動曝光，有否見過一名高職級的警務人員？林稱沒有。

辯方向林指出，事實上在首次行動中，是由一名更年長、更高的警員喬裝顧客，惟他未能蒐集犯罪證據，作為後備的林才裝作有參與，揑造證供；林否認說法。辯方續指，林之所以熟悉VIET SPA，只因他是常客，經常光顧女技師Angel；林一概否認。林作供完畢，今將傳召拘捕警員。

【案件編號：ESCC 1161/21】