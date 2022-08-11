5歲女虐殺案 囚終身生父繼母上訴駁回

3名上訴人為小兄妹的生父（30歲）、繼母（31歲）及繼外婆（57歲）。生父和繼母原申請定罪及刑期上訴，兩人在定罪上訴被駁回後，均放棄刑期上訴。

針對本案定罪，代表生父和繼母的資深大律師蔡維邦表示，原審法官引導陪審團時，僅大概總結女童Z的受虐經過，無逐一探討Z的傷勢如何致死，亦無考慮生父和繼母各自負上的責任。上訴庭反駁稱，案發橫跨逾5個月，虐兒事件日復一日發生，陪審團難以用簡單的因果關係推論Z的死因。上訴庭強調，控方無確切證據說明Z的傷勢由生父或繼母造成，惟Z長期受虐，顯示兩人有意犯案。

囚5年繼外婆上訴刑期同被駁回

律政司高級助理刑事檢控專員黎劍華表示，Z受虐後染上敗血症，醫生證人供稱Z因為承受壓力患病，故陪審團難以分辨Z的直接死因。上訴庭聽畢雙方陳辭後，駁回生父和繼母的上訴申請。

代表繼外婆的大律師梁振強就刑期上訴時表示，繼外婆案發時要外出上班，甚少照顧Z和X的起居，質疑原審刑期太長。上訴庭認為，繼外婆和家人居於同一屋簷下，繼外婆應該知道小兄妹受虐之事，駁回其上訴申請。

官冀增虐兒例刑罰 律政司稱跟進

上訴庭法官薛偉成提及，以往審理一宗女童被疏忽照顧導致成為植物人的案件，法庭已關注虐兒法例的刑期上限不足，冀當局提高刑罰。律政司庭上回應稱，法改會去年9月在《導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案》報告書，提議增加「沒有保護罪」，律政司將跟進有關建議。

翻查資料，建議的「沒有保護罪」列明，照顧者若沒採取合理步驟制止嚴重虐待兒童，最高可囚20年。此外，包涵本案「殘暴對待兒童罪」的《侵害人身罪條例》第27條最高判囚10年，法改會建議適當提高刑罰。

勞工及福利局回覆查詢表示，該局已展開強制舉報虐待兒童個案機制的立法工作，目標2023年上半年向立法會提交法案，政府亦會考慮如何落實法改會於上述報告書的建議。

【案件編號：CACC89、97/2021】