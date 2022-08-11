4警涉與15歲女性交 3被控1無條件釋放

據了解，涉事少女去年底起以交友程式「Heymandi」結識4名男子，並分別發生性行為。及後其中一名男子與少女爭執，強迫她與之性交，否則會傷害她。少女人身安全受威脅，故向社工求助，其後社工報警。警方調查後，揭發涉事為4名警員，並於3月15日將4人拘捕，案件由新界南總區重案組跟進。

警方經調查及徵詢法律意見，27歲男子被控兩項「向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為」、一項「煽惑年齡在16歲以下的兒童與他或向他作出嚴重猥褻作為」及一項「與年齡在16歲以下的兒童非法性交」。26歲男子被控一項「企圖與年齡在16歲以下的兒童非法性交」及一項「製作兒童色情物品」。另一26歲男子被控兩項「向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為」、一項「與年齡在16歲以下的兒童非法性交」及一項「製作兒童色情物品」。

餘下的27歲男子獲無條件釋放，會繼續停職以接受警方內部紀律覆檢。警方強調非常重視警員操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息。