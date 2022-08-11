港聞

港聞二

護新聞材料 爭議國安法「指明證據」無涵蓋 黎智英一方指國安手令繞過高院規程

【明報專訊】警方國安處前年8月拘捕壹傳媒創辦人黎智英，並檢取兩部iPhone手機。黎智英事後要求高等法院裁定警方無權查閱手機內的新聞材料，材料暫獲封存。警方上月按《港區國安法》實施細則取得第二張搜查令，授權警方查閱新聞材料。黎智英周二（9日）入稟提出司法覆核，要求高院裁定第二張搜查令無效。入稟狀指出，國安法保障新聞自由，沒有賦權執法機構查閱新聞材料，又質疑警方認為國安法凌駕其他法例，試圖「繞過（sidestep）」現有的規程取證。

司法覆核申請人為黎智英，建議答辯人是警務處長。高院上周處理警方入稟解封涉案新聞材料的申請時，已排期8月22日，一併審理黎的司法覆核及警方的許可申請。

指警前年引警例獲手令入侵手機

入稟狀指稱，警方前年8月根據《警隊條例》獲批搜查令，在黎智英的寓所檢取兩部手機，並在未知會黎或其律師下，強行入侵及破解手機，另連接無線充電器充電。黎事後入稟禁止警方查閱新聞材料或涉「法律專業保密權」（LPP）的材料，高院頒下規程，下令在定奪哪些屬新聞材料前，警方不得查閱手機內容。當中涉及爭議的新聞材料達8179項。

今年7月，警方根據國安法第43條實施細則，申請第二張搜查令。國安法指定法官、裁判官羅德泉信納手機內有有關危害國安活動的「指明證據」，批准警方檢取手機及其複製副本，包括新聞材料，並列明警方須向高院申請解封材料。黎智英一方反對，質疑警方是繞過高院訂立的規程取證，並入稟要求推翻第二張手令。

黎智英一方質疑，根據現行《釋義及通則條例》（下稱《條例》），一般由裁判官簽發的手令，不包括檢取新聞材料。而國安法沒有列明「指明證據」涵蓋新聞材料，亦沒有指出《條例》不適用於國安相關案件，僅列出執法部門可採用其他調查方式及有更大權力取證，包括在無手令下作出搜查，沒有明言限制上述權力。

入稟狀續指出，國安法訂明保障新聞自由等基本人權，又援引多宗英國案例，佐證法庭須謹慎權衡各方利益，方可批准檢取新聞材料作證；而警方仍可按《條例》，向高院原訟庭或區域法院申請檢取新聞材料，令其調查權不受影響。

《蘋果》案料最快2023年底開審

另外，入稟狀提到，司法覆核涉及的《蘋果日報》被控串謀顛覆國家政權案，已交付高院審訊，但由於律政司尚未決定本案會否由3名法官取代陪審團審理，而主控今年內沒有檔期，加上辯方聘用資深大律師需時，預料案件會在明年底至2024年初開審。

【案件編號：HCAL 738/22】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕司法覆核 新聞材料 國安法第43條實施細則 黎智英 勾結外國或境外勢力危害國家安全 港區國安法

上 / 下一篇新聞

2%幼童打科興 醫生：家長等復必泰 劉宇隆籲速購幼童版 衛署稱正洽購
2%幼童打科興 醫生：家長等復必泰 劉宇隆籲速購幼童版 衛署稱正洽購
永安：泰韓自由行機票訂單升3倍 縱橫遊稱接逾百查詢
永安：泰韓自由行機票訂單升3倍 縱橫遊稱接逾百查詢
接300紅黃碼查詢 1涉顏色錯 政府：系統無法偵錯 靠錯碼者查詢
接300紅黃碼查詢 1涉顏色錯 政府：系統無法偵錯 靠錯碼者查詢
教局：須提醒學生主動申報黃碼 教界盼清晰指引
教局：須提醒學生主動申報黃碼 教界盼清晰指引
兒童醫院血科病房4員工染疫 部分人曾照顧患者
兒童醫院血科病房4員工染疫 部分人曾照顧患者
蓮香樓去年起拖欠MPF 積金局：正追討38萬
蓮香樓去年起拖欠MPF 積金局：正追討38萬
336人入醫科 中大攬六成 港大醫科44%收聯招新低 7年未達承諾
336人入醫科 中大攬六成 港大醫科44%收聯招新低 7年未達承諾
盼海外交流實習 有狀元放榜後「轉會」
盼海外交流實習 有狀元放榜後「轉會」
電檢令刪一秒「非法佔領」 學生得獎動畫撤映
電檢令刪一秒「非法佔領」 學生得獎動畫撤映
爆竊失80萬貨 珠寶店批商場通道全日開
爆竊失80萬貨 珠寶店批商場通道全日開
4警涉與15歲女性交 3被控1無條件釋放
4警涉與15歲女性交 3被控1無條件釋放
5歲女虐殺案 囚終身生父繼母上訴駁回
5歲女虐殺案 囚終身生父繼母上訴駁回
VIET SPA案 辯方問拘捕日曾否見「高級警」 放蛇警：沒有
VIET SPA案 辯方問拘捕日曾否見「高級警」 放蛇警：沒有
爺狎孫女案 事主：祖母稱「被摸係榮幸」
爺狎孫女案 事主：祖母稱「被摸係榮幸」
石屎突墜壓毁工作台 將藍隧道3人跌傷
石屎突墜壓毁工作台 將藍隧道3人跌傷
美食展黃碼客止步 展商：下月去星洲 稱縮檢疫難即時見效 盼日後放寬吸引外商
美食展黃碼客止步 展商：下月去星洲 稱縮檢疫難即時見效 盼日後放寬吸引外商
電腦節下周開幕 主辦冀消費券增營業額
電腦節下周開幕 主辦冀消費券增營業額
前地勤盜梁振英子航空公司帳戶 認刑毁判80小時社服
前地勤盜梁振英子航空公司帳戶 認刑毁判80小時社服
涉偷少訊書券USB 女警：紀念品人人可拿
涉偷少訊書券USB 女警：紀念品人人可拿
《警聲》：警隊四大方針 維護國安居首
《警聲》：警隊四大方針 維護國安居首
房屋局長何永賢車位僭建 「工程複雜」接通知13年始拆除
房屋局長何永賢車位僭建 「工程複雜」接通知13年始拆除
大灣區GBA專題：港推資助計劃 助港生內地升學
大灣區GBA專題：港推資助計劃 助港生內地升學
大灣區GBA專題：太古中國獎學金 每年資助4萬
大灣區GBA專題：太古中國獎學金 每年資助4萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】司法機構都搞「習講話」座談 終院法官律政司長演講 主題「港法制延續」
【Emily】司法機構都搞「習講話」座談 終院法官律政司長演講 主題「港法制延續」
【Emily】睇消費券效果 財爺搭巴士歎茶記
【Emily】睇消費券效果 財爺搭巴士歎茶記
【Emily】新疆爆疫 人代考察又押後
【Emily】新疆爆疫 人代考察又押後
【Emily】田二少：若免專才BSD 應禁賣10年
【Emily】田二少：若免專才BSD 應禁賣10年
【Emily】何俊賢倡膠袋費收現金6毫 「令人嫌煩」 謝偉銓話兩元先「肉赤」
【Emily】何俊賢倡膠袋費收現金6毫 「令人嫌煩」 謝偉銓話兩元先「肉赤」
【Emily】教局辦網上研討 助教員識別學生精神健康
【Emily】教局辦網上研討 助教員識別學生精神健康
【Emily】港區省級政協聯 想年底每日兩萬人通關
【Emily】港區省級政協聯 想年底每日兩萬人通關