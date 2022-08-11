護新聞材料 爭議國安法「指明證據」無涵蓋 黎智英一方指國安手令繞過高院規程

司法覆核申請人為黎智英，建議答辯人是警務處長。高院上周處理警方入稟解封涉案新聞材料的申請時，已排期8月22日，一併審理黎的司法覆核及警方的許可申請。

指警前年引警例獲手令入侵手機

入稟狀指稱，警方前年8月根據《警隊條例》獲批搜查令，在黎智英的寓所檢取兩部手機，並在未知會黎或其律師下，強行入侵及破解手機，另連接無線充電器充電。黎事後入稟禁止警方查閱新聞材料或涉「法律專業保密權」（LPP）的材料，高院頒下規程，下令在定奪哪些屬新聞材料前，警方不得查閱手機內容。當中涉及爭議的新聞材料達8179項。

今年7月，警方根據國安法第43條實施細則，申請第二張搜查令。國安法指定法官、裁判官羅德泉信納手機內有有關危害國安活動的「指明證據」，批准警方檢取手機及其複製副本，包括新聞材料，並列明警方須向高院申請解封材料。黎智英一方反對，質疑警方是繞過高院訂立的規程取證，並入稟要求推翻第二張手令。

黎智英一方質疑，根據現行《釋義及通則條例》（下稱《條例》），一般由裁判官簽發的手令，不包括檢取新聞材料。而國安法沒有列明「指明證據」涵蓋新聞材料，亦沒有指出《條例》不適用於國安相關案件，僅列出執法部門可採用其他調查方式及有更大權力取證，包括在無手令下作出搜查，沒有明言限制上述權力。

入稟狀續指出，國安法訂明保障新聞自由等基本人權，又援引多宗英國案例，佐證法庭須謹慎權衡各方利益，方可批准檢取新聞材料作證；而警方仍可按《條例》，向高院原訟庭或區域法院申請檢取新聞材料，令其調查權不受影響。

《蘋果》案料最快2023年底開審

另外，入稟狀提到，司法覆核涉及的《蘋果日報》被控串謀顛覆國家政權案，已交付高院審訊，但由於律政司尚未決定本案會否由3名法官取代陪審團審理，而主控今年內沒有檔期，加上辯方聘用資深大律師需時，預料案件會在明年底至2024年初開審。

【案件編號：HCAL 738/22】

明報記者

（港區國安法）