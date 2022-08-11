爆竊失80萬貨 珠寶店批商場通道全日開

現場為厚德邨的TKO Gateway商場東翼「福滿臨珠寶」。昨凌晨4時許，警方接獲保安報案指警鐘大鳴，保安檢查發現珠寶店捲閘半開，疑遭爆竊。警方到場後向保安了解事發經過及於附近一帶兜截，暫無發現。該店經初步點算損失總值約80萬元珠寶首飾，案件列爆竊，交由東九龍總區重案組跟進，截至昨日無人被捕。

夜賊「喝」勿多事 保安離開報警

楊先生說，集團有租用領展旗下其他商場，一般均在晚上關閉，如有人送貨亦要登記，不理解為何TKO Gateway屬24小時開放，且四通八達，有多條通道連接。他引述管理處稱事發時有保安在場，惟未能及時阻止，對此感失望，集團會保留追究權利。

據悉，珠寶店大閘有損毁，玻璃飾櫃未被打破，警方翻查閉路電視片段，相信有3名賊人用硬物撬開捲閘闖入，事後往重華路逃去。據悉，保安查看警鐘鳴響時，發現一名黑衫黑褲男子在珠寶店，對方曾叫保安離開、不要多事，保安一度離開現場報警及要求支援，折返時男子已逃去。

領展：地契要求24小時通道

領展回覆稱將全力配合警方調查，包括提供相關閉路電視紀錄，並指商場主要出入大門晚上11時後會上鎖，但據地契要求，涉事商場須設一條24小時通道，東翼通往西翼，方便經商場往返住宅的居民；領展會檢視商場保安安排，與警方及商戶保持溝通。