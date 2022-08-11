港聞

港聞二

爆竊失80萬貨 珠寶店批商場通道全日開

【明報專訊】將軍澳發生爆竊案。有賊人昨凌晨疑經24小時通道進入商場，撬開捲閘闖入珠寶店，其間觸發警鐘鳴響，掠去總值約80萬元珠寶首飾。據悉，賊人離開時曾「喝止」趕至的保安「不要多事」。涉事珠寶店的集團代表楊先生批評商場通道24小時開放屬保安漏洞，令賊人有機可乘，保留追究權利。領展稱，據地契要求，涉事商場須設一條24小時通道。

現場為厚德邨的TKO Gateway商場東翼「福滿臨珠寶」。昨凌晨4時許，警方接獲保安報案指警鐘大鳴，保安檢查發現珠寶店捲閘半開，疑遭爆竊。警方到場後向保安了解事發經過及於附近一帶兜截，暫無發現。該店經初步點算損失總值約80萬元珠寶首飾，案件列爆竊，交由東九龍總區重案組跟進，截至昨日無人被捕。

夜賊「喝」勿多事 保安離開報警

楊先生說，集團有租用領展旗下其他商場，一般均在晚上關閉，如有人送貨亦要登記，不理解為何TKO Gateway屬24小時開放，且四通八達，有多條通道連接。他引述管理處稱事發時有保安在場，惟未能及時阻止，對此感失望，集團會保留追究權利。

據悉，珠寶店大閘有損毁，玻璃飾櫃未被打破，警方翻查閉路電視片段，相信有3名賊人用硬物撬開捲閘闖入，事後往重華路逃去。據悉，保安查看警鐘鳴響時，發現一名黑衫黑褲男子在珠寶店，對方曾叫保安離開、不要多事，保安一度離開現場報警及要求支援，折返時男子已逃去。

領展：地契要求24小時通道

領展回覆稱將全力配合警方調查，包括提供相關閉路電視紀錄，並指商場主要出入大門晚上11時後會上鎖，但據地契要求，涉事商場須設一條24小時通道，東翼通往西翼，方便經商場往返住宅的居民；領展會檢視商場保安安排，與警方及商戶保持溝通。

相關字詞﹕領展 爆竊案 將軍澳

上 / 下一篇新聞

2%幼童打科興 醫生：家長等復必泰 劉宇隆籲速購幼童版 衛署稱正洽購
2%幼童打科興 醫生：家長等復必泰 劉宇隆籲速購幼童版 衛署稱正洽購
永安：泰韓自由行機票訂單升3倍 縱橫遊稱接逾百查詢
永安：泰韓自由行機票訂單升3倍 縱橫遊稱接逾百查詢
接300紅黃碼查詢 1涉顏色錯 政府：系統無法偵錯 靠錯碼者查詢
接300紅黃碼查詢 1涉顏色錯 政府：系統無法偵錯 靠錯碼者查詢
教局：須提醒學生主動申報黃碼 教界盼清晰指引
教局：須提醒學生主動申報黃碼 教界盼清晰指引
兒童醫院血科病房4員工染疫 部分人曾照顧患者
兒童醫院血科病房4員工染疫 部分人曾照顧患者
蓮香樓去年起拖欠MPF 積金局：正追討38萬
蓮香樓去年起拖欠MPF 積金局：正追討38萬
336人入醫科 中大攬六成 港大醫科44%收聯招新低 7年未達承諾
336人入醫科 中大攬六成 港大醫科44%收聯招新低 7年未達承諾
盼海外交流實習 有狀元放榜後「轉會」
盼海外交流實習 有狀元放榜後「轉會」
電檢令刪一秒「非法佔領」 學生得獎動畫撤映
電檢令刪一秒「非法佔領」 學生得獎動畫撤映
護新聞材料 爭議國安法「指明證據」無涵蓋 黎智英一方指國安手令繞過高院規程
護新聞材料 爭議國安法「指明證據」無涵蓋 黎智英一方指國安手令繞過高院規程
4警涉與15歲女性交 3被控1無條件釋放
4警涉與15歲女性交 3被控1無條件釋放
5歲女虐殺案 囚終身生父繼母上訴駁回
5歲女虐殺案 囚終身生父繼母上訴駁回
VIET SPA案 辯方問拘捕日曾否見「高級警」 放蛇警：沒有
VIET SPA案 辯方問拘捕日曾否見「高級警」 放蛇警：沒有
爺狎孫女案 事主：祖母稱「被摸係榮幸」
爺狎孫女案 事主：祖母稱「被摸係榮幸」
石屎突墜壓毁工作台 將藍隧道3人跌傷
石屎突墜壓毁工作台 將藍隧道3人跌傷
美食展黃碼客止步 展商：下月去星洲 稱縮檢疫難即時見效 盼日後放寬吸引外商
美食展黃碼客止步 展商：下月去星洲 稱縮檢疫難即時見效 盼日後放寬吸引外商
電腦節下周開幕 主辦冀消費券增營業額
電腦節下周開幕 主辦冀消費券增營業額
前地勤盜梁振英子航空公司帳戶 認刑毁判80小時社服
前地勤盜梁振英子航空公司帳戶 認刑毁判80小時社服
涉偷少訊書券USB 女警：紀念品人人可拿
涉偷少訊書券USB 女警：紀念品人人可拿
《警聲》：警隊四大方針 維護國安居首
《警聲》：警隊四大方針 維護國安居首
房屋局長何永賢車位僭建 「工程複雜」接通知13年始拆除
房屋局長何永賢車位僭建 「工程複雜」接通知13年始拆除
大灣區GBA專題：港推資助計劃 助港生內地升學
大灣區GBA專題：港推資助計劃 助港生內地升學
大灣區GBA專題：太古中國獎學金 每年資助4萬
大灣區GBA專題：太古中國獎學金 每年資助4萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】司法機構都搞「習講話」座談 終院法官律政司長演講 主題「港法制延續」
【Emily】司法機構都搞「習講話」座談 終院法官律政司長演講 主題「港法制延續」
【Emily】睇消費券效果 財爺搭巴士歎茶記
【Emily】睇消費券效果 財爺搭巴士歎茶記
【Emily】新疆爆疫 人代考察又押後
【Emily】新疆爆疫 人代考察又押後
【Emily】田二少：若免專才BSD 應禁賣10年
【Emily】田二少：若免專才BSD 應禁賣10年
【Emily】何俊賢倡膠袋費收現金6毫 「令人嫌煩」 謝偉銓話兩元先「肉赤」
【Emily】何俊賢倡膠袋費收現金6毫 「令人嫌煩」 謝偉銓話兩元先「肉赤」
【Emily】教局辦網上研討 助教員識別學生精神健康
【Emily】教局辦網上研討 助教員識別學生精神健康
【Emily】港區省級政協聯 想年底每日兩萬人通關
【Emily】港區省級政協聯 想年底每日兩萬人通關