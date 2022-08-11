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電檢令刪一秒「非法佔領」 學生得獎動畫撤映

【明報專訊】由獨立電影製作人成立的「平地映社」昨日宣布，取消曾獲台灣金馬獎最佳動畫短片《暗房夜空》的放映活動，形容決定屬「遺憾」。「平地映社」昨晚回覆本報查詢時說，接獲電影、報刊及物品管理辦事處（電檢處）回覆，要求刪減重現「非法佔領行動」的畫面，否則不能公開放映；並指處方引用《電影檢查條例》作出有關決定。翻查資料，有關條文提及處方的監督和檢查員須考慮「該影片的上映是否會不利於國家安全」。本報向商務及經濟發展局查詢刪剪涉事畫面的理據，及影片內容有否觸犯《港區國安法》等，至截稿前未有回覆。

「平地映社」昨在facebook專頁宣布，取消《暗房夜空》下周日實體放映活動，稱電檢處不允許該作品以完整版本上映，而該作品導演與主辦單位均不會放映經刪剪的版本。組織昨日回覆查詢，指上月已提交「電影送呈表格」，本周接獲電檢處電郵回覆，提及若製作團隊不按照要求刪減指定片段，則無法取得2A電影評級，亦不會獲發電影核准證明書，而處方引用的是《電影檢查條例》第10條（2）和（3）內容。根據相關條文，處方的監督和檢查員須考慮「該影片的上映是否會不利於國家安全」。

「平地映社」稱官方引電檢例 資料顯示條文涵蓋「考慮國安」

「平地映社」指，處方要求删除的是影片於4分7秒的畫面，畫面中有圍欄隔開帳篷和馬路，左方4個藍色方格上出現「毋忘初衷」4字，左方的黃色橫額上出現雨傘圖案和「我要」字樣，片長不足一秒。該動畫全長7分31秒。

講同志運動年輕人挫折 《暗房夜空》獲台金馬獎

《暗房夜空》由石家俊、黃俊朗和黃梓瑩創作，3人均是當時香港公開大學（現稱香港都會大學）動畫及視覺特效榮譽藝術學士課程學生，內容講述一名投身本港同志運動的年輕人，在社會遭遇挫折的心路歷程，動畫於2017年獲台灣金馬獎「最佳動畫短片」。「平地映社」引述動畫製作團隊回覆稱，暫不接受訪問，並引述團隊稱「我哋嘅感受就係，真係一兩秒嘅畫面嚟啫」。

相關字詞﹕電檢處 電影檢查條例 暗房夜空

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