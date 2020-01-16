336人入醫科 中大攬六成 港大醫科44%收聯招新低 7年未達承諾

中大稱收分較高：以「港大方式」比較

中大醫學院昨日公布兩間大學今年JUPAS收生分數（見表），顯示港大收生最低分數及中位數均低於該校；今年DSE誕生8名狀元，有5人選讀中大醫學（環球醫學領袖培訓專修），一人選讀港大醫科，故最高分數一致。

兩大醫科收生方式不同，港大以DSE最佳6科計算，DSE取5**可加權視作8.5分、5*計7分、5計5.5分，滿分51分。中大昨日提供資料並稱「以港大醫學院的計分方式」，港大醫科JUPAS最低分數是33.5分，中大則是40.5分；又稱若以7科滿分為49分計算，獲46分或以上讀醫的學生中，「超過90%選擇入讀中大醫學院」。

陳家亮稱原預計三方面壓力

本報向港大醫學院查詢，截稿前未有回覆。中大醫學院長陳家亮昨向本報稱，中大醫學院過往數年建立教學品牌，令學生、社會有信任。他又說今年醫科收生面對三方面壓力，包括移民潮、學額增加，以及政府修例放寬引入海外醫生，學生可海外升學，選擇更多，「面對三方面的壓力，反而我們收生質素、人數比以往更好，所以是很開心的事」。

被問到會否如港大醫學院般承諾75%學額經JUPAS收生，陳家亮說從來都不會承諾某個收生比例，只可承諾每年收最好的學生，「（不論）背景是JUPAS、Non-JUPAS，有錢沒有錢、什麼膚色都不重要」。

兩大醫學院下學年各有295個學額，按年各增30學額。中大稱，全港有336名學生新學年經JUPAS入讀兩校的醫科，205人入中大（61%）；換言之，餘下131人（39%）入讀港大，人數低於過去3年。

學額增 港大收生近4年低

港大醫學院前院長梁卓偉上月卸任，他任內曾承諾，為增加基層學生向上流，每年「75%學額經JUPAS取錄」，新任院長劉澤星上月受訪提及，繼續有此承諾，「但要視乎同學選擇，最終未必能做到」。