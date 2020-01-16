蓮香樓去年起拖欠MPF 積金局：正追討38萬

勞處：正向僱主跟進

勞工處昨回覆本報查詢表示，受影響員工正陸續向勞工處求助，求助項目大部分涉及欠薪以及包括遣散費等解僱補償，處方正向僱主跟進，並要求僱主盡快清付僱員欠薪及解僱補償。

積金局表示，去年3月接獲強積金受託人匯報，蓮香樓僱主拖欠強積金違規，局方隨即介入，並為47名僱員討回去年2月至7月，以及10月至12月共9期涉38.2萬元的強積金欠款。現時局方仍繼續為約40名僱員追討欠款，包括去年8月至9月，及今年1月至2月涉約20萬元欠款，提出民事申索；以及正就今年3月至7月涉及約18萬元的欠款準備民事申索。

工會：蓮香棧20員工討500萬欠薪

蓮香集團截稿前未回覆

本報昨午到蓮香飲食集團全資擁有人兼集團第四代掌舵人顏漢彬住所，欲查詢結業事宜及員工遣散安排，工人稱顏凌晨才回家，會向顏轉達查詢。本報另以電郵向蓮香飲食集團查詢，截稿前未獲回覆。

招冠聰向本報表示，繼前日20多名中環蓮香樓員工向勞工處求助，昨日再有20多名屬同一集團並已結業的荃灣蓮香棧員工到勞工處求助，稱遭拖欠薪金及長期服務金等，總追討金額達400萬至500萬元。招又稱，員工平均遭僱主拖欠3個月薪金，其中最長遭拖欠4個月糧逾6萬元。