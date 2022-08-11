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兒童醫院血科病房4員工染疫 部分人曾照顧患者

【明報專訊】本港新冠疫情持續在社區蔓延，再有公立醫院病房出現感染群組，香港兒童醫院血液及腫瘤科病房4名員工染疫，其中部分職員曾照顧7月初在社區感染的患者。醫管局稱，血科病人因免疫力較低，「病毒量高高低低」，並一直接受隔離治療，加上職員工作時有佩戴保護裝備，暫未有實際證據判斷感染方向。

本港昨日新增4593宗陽性個案，當中包括4344宗本地個案。醫管局表示，香港兒童醫院血液及腫瘤科病房有4名職員染疫，分別為1名醫生、2名護士及1名病人服務助理，由於病房內患者屬高風險、抵抗力較低，員工除每日上班前做快測，每周另須兩次核酸檢測，4人日前例行核酸檢測呈陰性，8月5日至8日先後現病徵，額外核酸檢測呈陽性。

病房內無人列密切接觸者

醫管局總行政經理關慧敏表示，部分染疫員工曾照顧7月初在社區感染的病人，惟近日社區有不少感染個案，現未有實際證據判斷感染方向，局方將比對個案的病毒基因排序及調查個案關聯。她補充，已安排同房病人及員工做核酸檢測，暫時未發現其他個案，病房內未有人列為密切接觸者。

無打針八旬翁服口服藥

病情惡化離世

另外，昨多4宗患者離世個案，年齡介乎61歲至87歲，其中兩人已打3針、一人打兩針，另有一名未有接種疫苗的87歲老翁，他曾中風、有高血壓及慢性腎病，7月17日快測陽性，翌日到指定診所求醫，當時咳嗽、流鼻水，經評估後獲處方口服藥，當時情况穩定。老翁10日後因發燒、氣促等前往急症室求醫，當時檢測陽性，隨後因肺情况惡化並併發心臟病，前日不治。被問死者病情突然惡化原因，關慧敏回應稱，估計與其未曾接種疫苗有關。

關又表示，部分長者病徵「嚟得比較快」，呼籲長者或長期病患染疫後如有不適應盡快求醫，以盡早獲發口服藥。若長者染疫後不方便出外就醫，可用HA Go應用程式預約視像診症服務，如有需要，局方會透過速遞公司將藥物送往病人登記的地址。她表示，截至昨日已服務逾3000人次，局方將審視服務，希望覆蓋更多病人。

（新冠疫情）

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