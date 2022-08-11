教局：須提醒學生主動申報黃碼 教界盼清晰指引

教局：了解關注 日內發進一步資訊

教育局發言人回覆查詢時稱，鑑於學生進入學校豁免使用安心出行，校方應提醒學生須主動申報紅碼或黃碼。發言人補充，了解學校關注措施安排，已即時向學界提供意見，將於日內發出進一步資訊，另會支援學校因應今次情况作合適安排。

陳狄安在港台節目《千禧年代》受訪時稱，校方主要使用「鼓勵、勸喻性質」提醒學生申報，包括適時發出通告、電郵提醒學生及家長，亦相信持黃碼的學生會主動呈報，但希望教育局就此可提供清晰指引。另外，中小學生接種兩針滿14天可參與除口罩的課外活動，陳狄安稱，未知滿足上述要求但持黃碼者能否參加活動，就此問題亦須局方釐清安排。

曾祈殷：黃碼者倘按時檢測 風險有限

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於同一節目稱，若正接受醫學監察的人按時做核酸檢測及遵從黃碼指引，相信風險有限，惟當局須嚴格執行措施。他認為，院舍、醫療機構員工若於醫學監察期間上班，政府應考慮要求加密核酸檢測次數。

安老業：盡量安排黃碼員工不上班

安老事務委員會委員李輝表示，院舍業界甚少員工外遊，相信新措施對行業影響不大。被問到新措施下如何加強院舍防疫安排，她說院舍採取的防疫措施較任何行業嚴格，若個別院舍人手許可，會盡量安排員工在4天醫學監察期間不用上班。若院舍需人手，則安排持黃碼的職員不要接觸未打疫苗的長者，並須佩戴「全副武裝」的個人防護裝備；相關員工可在另一時段用膳，並改用即棄食具，以減傳播風險。

（新冠疫情）