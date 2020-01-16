接300紅黃碼查詢 1涉顏色錯 政府：系統無法偵錯 靠錯碼者查詢

多9000人提早放「疫監」

情侶同時離酒店「一黃一藍」

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，昨再多約9000人可提早離開檢疫酒店，強調「3+4」檢疫方案是周五推行，為免大批人當日「一次過走」，才安排部分人提早離開，次序則按「先入先出」處理。本報昨於華麗銅鑼灣酒店觀察，發現一對入住酒店5天獲准提早離開的情侶，男友展示其疫苗通行證二維碼仍是藍色，女友則已轉為黃碼。

黃志光昨於商台節目表示，政府雲端系統於紅黃碼推出首天，共處理逾670萬次比對，代表系統運作正常，但承認有個別人二維碼未轉色，原因或涉網絡不流暢、未更新安心出行等。至於政府能否主動察覺錯碼者，黃回應稱基於保障私隱設計，無論是疫苗通或紅黃碼名單上的資料均經過「雜湊處理」，等同「一堆亂碼比對一堆亂碼」，故政府無法察覺有關人的二維碼錯色，需靠對方主動查詢才能修正。

食肆等處所最遲周五需更新「驗證二維碼掃描器」，並須不遲於8月23日確保具上網功能。黃志光稱，若掃描器未更新或未連接網絡，亦有可能未能識別紅黃碼，建議處所盡快處理。

方保僑：掃描器屬辨碼「第二道閘」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向本報解釋，掃描器屬「第二道閘」，以識別原應持紅黃碼但未更新安心出行者；他補充，雖然政府已就雲端系統流量做壓力測試，但若掃描器網速不夠快，比對時仍然耗時，為市民帶來不便。

（新冠疫情）