永安：泰韓自由行機票訂單升3倍 縱橫遊稱接逾百查詢

香港快運網站顯示，截至昨晚6時，9月大部分日子都有航班由香港往大阪關西，月初來回機票最平4490元；10月全月都有航班前往關西，來回機票最平亦為4490元。國泰航空網頁顯示，截至昨晚6時，9月有17天有航班前往泰國曼谷，來回機票價為4662元。

檢疫酒店本月供應大增

檢疫酒店方面，本報按「指定檢疫酒店預訂情況」網頁統計，周一下午2時顯示，最早要待本月22日才有連續3晚房間供應，但昨午2時查詢顯示，有4間檢疫酒店昨起已有房間，8間由今起有房供應，今天可預約酒店的一人非套房價錢，每晚由650至6380元不等。若按月計，周一原只有5間檢疫酒店在本月有房，昨增至有59間酒店本月有房（見表）。

永安旅遊表示，新措施宣布後即帶動查詢，公司網頁及手機程式網上系統顯示，旅行團瀏覽量一天內升逾2.5倍，報團方面則暫以日本和泰國最受歡迎，熱門出遊城市為大阪、北海道和曼谷；自由行機票則以曼谷和首爾訂單升幅較顯著，升逾3倍。永安旅遊又稱，昨凌晨出發往首爾的韓國首發團，減免4晚回港檢疫酒店費用後，團費相應下調。

旅社團費減 料機票價不加

縱橫遊常務董事袁振寧向本報表示，因應新檢疫措施出爐，已推出兩個減價日本團，例如旅行團包檢疫酒店，團費即減2000元，今明兩天亦將推5至6天日本旅行團，團費將更平。另他在電台節目提到，隨着9月及10月航班將增加，日本團料增3至4倍，又認為即使屆時非旅遊旺季，亦無減港人出遊意欲，相信到日本旅遊人次可達疫情前1%。他亦預料機票不會加價，因現時票價已處高位，未來團費亦只會減不會加。

姚柏良促第四季實施「0+7」

姚柏良向本報表示，3+4措施有助出境，但尚未見蜂擁情况。姚希望3+4為「中途站」，當外防輸入無壓力，業界期望今年第四季走向0+7，毋須酒店檢疫，助與國際連接。

（新冠疫情）