港聞

港聞一

永安：泰韓自由行機票訂單升3倍 縱橫遊稱接逾百查詢

【明報專訊】本周五起從海外或台灣抵港者正式實施「3+4」檢疫及醫學監察，新安排令旅行社接獲查詢和訂單大增，本地檢疫酒店供求緊張亦大為紓緩。永安旅遊表示，新措施公布後，曼谷和首爾自由行機票訂單升逾3倍。縱橫遊亦表示，一個早上便接獲逾百宗旅行團查詢，料9月及10月日本團會較8月增3至4倍。旅遊界立法會議員姚柏良建議，今年第四季應實施「0+7」。

香港快運網站顯示，截至昨晚6時，9月大部分日子都有航班由香港往大阪關西，月初來回機票最平4490元；10月全月都有航班前往關西，來回機票最平亦為4490元。國泰航空網頁顯示，截至昨晚6時，9月有17天有航班前往泰國曼谷，來回機票價為4662元。

檢疫酒店本月供應大增

檢疫酒店方面，本報按「指定檢疫酒店預訂情況」網頁統計，周一下午2時顯示，最早要待本月22日才有連續3晚房間供應，但昨午2時查詢顯示，有4間檢疫酒店昨起已有房間，8間由今起有房供應，今天可預約酒店的一人非套房價錢，每晚由650至6380元不等。若按月計，周一原只有5間檢疫酒店在本月有房，昨增至有59間酒店本月有房（見表）。

永安旅遊表示，新措施宣布後即帶動查詢，公司網頁及手機程式網上系統顯示，旅行團瀏覽量一天內升逾2.5倍，報團方面則暫以日本和泰國最受歡迎，熱門出遊城市為大阪、北海道和曼谷；自由行機票則以曼谷和首爾訂單升幅較顯著，升逾3倍。永安旅遊又稱，昨凌晨出發往首爾的韓國首發團，減免4晚回港檢疫酒店費用後，團費相應下調。

旅社團費減 料機票價不加

縱橫遊常務董事袁振寧向本報表示，因應新檢疫措施出爐，已推出兩個減價日本團，例如旅行團包檢疫酒店，團費即減2000元，今明兩天亦將推5至6天日本旅行團，團費將更平。另他在電台節目提到，隨着9月及10月航班將增加，日本團料增3至4倍，又認為即使屆時非旅遊旺季，亦無減港人出遊意欲，相信到日本旅遊人次可達疫情前1%。他亦預料機票不會加價，因現時票價已處高位，未來團費亦只會減不會加。

姚柏良促第四季實施「0+7」

姚柏良向本報表示，3+4措施有助出境，但尚未見蜂擁情况。姚希望3+4為「中途站」，當外防輸入無壓力，業界期望今年第四季走向0+7，毋須酒店檢疫，助與國際連接。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 酒店檢疫 醫學監察 「3+4」 旅行團

上 / 下一篇新聞

2%幼童打科興 醫生：家長等復必泰 劉宇隆籲速購幼童版 衛署稱正洽購
2%幼童打科興 醫生：家長等復必泰 劉宇隆籲速購幼童版 衛署稱正洽購
接300紅黃碼查詢 1涉顏色錯 政府：系統無法偵錯 靠錯碼者查詢
接300紅黃碼查詢 1涉顏色錯 政府：系統無法偵錯 靠錯碼者查詢
教局：須提醒學生主動申報黃碼 教界盼清晰指引
教局：須提醒學生主動申報黃碼 教界盼清晰指引
兒童醫院血科病房4員工染疫 部分人曾照顧患者
兒童醫院血科病房4員工染疫 部分人曾照顧患者
蓮香樓去年起拖欠MPF 積金局：正追討38萬
蓮香樓去年起拖欠MPF 積金局：正追討38萬
336人入醫科 中大攬六成 港大醫科44%收聯招新低 7年未達承諾
336人入醫科 中大攬六成 港大醫科44%收聯招新低 7年未達承諾
盼海外交流實習 有狀元放榜後「轉會」
盼海外交流實習 有狀元放榜後「轉會」
電檢令刪一秒「非法佔領」 學生得獎動畫撤映
電檢令刪一秒「非法佔領」 學生得獎動畫撤映
爆竊失80萬貨 珠寶店批商場通道全日開
爆竊失80萬貨 珠寶店批商場通道全日開
護新聞材料 爭議國安法「指明證據」無涵蓋 黎智英一方指國安手令繞過高院規程
護新聞材料 爭議國安法「指明證據」無涵蓋 黎智英一方指國安手令繞過高院規程
4警涉與15歲女性交 3被控1無條件釋放
4警涉與15歲女性交 3被控1無條件釋放
5歲女虐殺案 囚終身生父繼母上訴駁回
5歲女虐殺案 囚終身生父繼母上訴駁回
VIET SPA案 辯方問拘捕日曾否見「高級警」 放蛇警：沒有
VIET SPA案 辯方問拘捕日曾否見「高級警」 放蛇警：沒有
爺狎孫女案 事主：祖母稱「被摸係榮幸」
爺狎孫女案 事主：祖母稱「被摸係榮幸」
石屎突墜壓毁工作台 將藍隧道3人跌傷
石屎突墜壓毁工作台 將藍隧道3人跌傷
美食展黃碼客止步 展商：下月去星洲 稱縮檢疫難即時見效 盼日後放寬吸引外商
美食展黃碼客止步 展商：下月去星洲 稱縮檢疫難即時見效 盼日後放寬吸引外商
電腦節下周開幕 主辦冀消費券增營業額
電腦節下周開幕 主辦冀消費券增營業額
前地勤盜梁振英子航空公司帳戶 認刑毁判80小時社服
前地勤盜梁振英子航空公司帳戶 認刑毁判80小時社服
涉偷少訊書券USB 女警：紀念品人人可拿
涉偷少訊書券USB 女警：紀念品人人可拿
《警聲》：警隊四大方針 維護國安居首
《警聲》：警隊四大方針 維護國安居首
房屋局長何永賢車位僭建 「工程複雜」接通知13年始拆除
房屋局長何永賢車位僭建 「工程複雜」接通知13年始拆除
大灣區GBA專題：港推資助計劃 助港生內地升學
大灣區GBA專題：港推資助計劃 助港生內地升學
大灣區GBA專題：太古中國獎學金 每年資助4萬
大灣區GBA專題：太古中國獎學金 每年資助4萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】司法機構都搞「習講話」座談 終院法官律政司長演講 主題「港法制延續」
【Emily】司法機構都搞「習講話」座談 終院法官律政司長演講 主題「港法制延續」
【Emily】睇消費券效果 財爺搭巴士歎茶記
【Emily】睇消費券效果 財爺搭巴士歎茶記
【Emily】新疆爆疫 人代考察又押後
【Emily】新疆爆疫 人代考察又押後
【Emily】田二少：若免專才BSD 應禁賣10年
【Emily】田二少：若免專才BSD 應禁賣10年
【Emily】何俊賢倡膠袋費收現金6毫 「令人嫌煩」 謝偉銓話兩元先「肉赤」
【Emily】何俊賢倡膠袋費收現金6毫 「令人嫌煩」 謝偉銓話兩元先「肉赤」
【Emily】教局辦網上研討 助教員識別學生精神健康
【Emily】教局辦網上研討 助教員識別學生精神健康
【Emily】港區省級政協聯 想年底每日兩萬人通關
【Emily】港區省級政協聯 想年底每日兩萬人通關