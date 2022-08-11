2%幼童打科興 醫生：家長等復必泰 劉宇隆籲速購幼童版 衛署稱正洽購

劉料年底四成接種 低於六成目標

最近接連有染疫幼童因懷疑腦炎或嘶吼症入住兒童深切治療部（PICU），其中一名22個月大女嬰上周一（1日）病歿。政府專家顧問團與衛生署轄下聯合科學委員會同日開會，並一致通過建議6個月大以上幼童接種新冠疫苗；因涉及劑量問題，政府需向疫苗廠採購幼童版復必泰；而6個月大至3歲幼童則於上周四起可打科興。政府發言人昨回覆稱，截至昨晚6時共有2198名半歲至3歲幼童接種首劑科興，佔該人口組別約2.11%。

稱若不幸再有幼童離世 或更多人打針

聯合科學委員會之一的疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨向本報稱，假設接種率按現時每周約2%平均增長，4星期後或增至8%，至年底有望達四成，惟仍低於原先期望的六成。至於如何加快推高接種率，他期望可盡快購入幼童版復必泰，「有選擇永遠好過冇選擇」，或可吸引更多家長放心讓子女打針，並強調應繼續加強游說，釋除大眾對疫苗的疑慮，避免用強迫手段谷針。

劉宇隆相信，隨新冠變異病毒株Omicron BA.5逐漸成主流病毒，甚或不幸地再有幼童染疫離世，可促使更多家長讓子女打針。他重申幼童染疫較易引致呼吸困難、高燒、抽筋和腦炎，康復後亦有可能出現多系統發炎綜合症，籲家長切勿掉以輕心。

稱不少家長疑慮

林永和：未遇小於1歲者打針

除5間接種中心外，家長亦可帶6個月大至3歲幼童到逾千間私家診所打科興。有份替市民接種科興的家庭醫生林永和稱，診所近兩三日多了家長帶上述年齡層的子女打針，平均每天有數名幼童接種，部分幼童與較年長的兄姊一同打針，暫沒遇過未滿1歲嬰兒打針。

林稱不少家長仍抱有疑慮，例如憂慮沒有充足數據證明疫苗安全有用，亦有人心痛年幼子女需經常打針。他補充，有約兩至三成家長冀讓孩子接種復必泰，惟「唔知幾時先有得打」，呼籲他們不要再等，可考慮轉打科興。

至於採購幼童版復必泰進度，衛生署昨回覆稱，政府正與相關疫苗廠商討洽購特定的兒童配方。

明報記者

（新冠疫情）

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