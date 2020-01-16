聽障不言棄 獲佳績DSE生：盼以所學令社會更包容

教女惹謾罵 母難忘首來電

小學時，珏伊每逢早會廣播、音樂堂都恍如與世隔絕，「上課和社交都有溝通問題，會不開心、失落，好像別人做到，獨我做不到」。見證珏伊牙牙學語、至今對答如流的香港聾人福利促進會教師黃麗雯表示，珏伊植入人工耳蝸後適應能力高，當時雖要再由「爸爸畀波我」等句子學起，但從未言棄。

珏伊媽媽憶述，女兒還小時，她會搭港鐵接送返學，列車每埋站都教珏伊讀出站名，日復日堅持。有次其他乘客不耐煩道：「日日都聽你講，你係咪黐線㗎？」經歷無數次被罵，珏伊媽媽仍爭取機會教導女兒。9歲那年，珏伊在學校有急事，又等不及老師代打電話，遂逕自拿起話筒致電媽媽，珏伊媽媽難忘那次女兒首次來電，「在街上突然見阿女打來，（覺得）奇蹟在這一分鐘產生」。

DSE考獲佳績，就讀德愛中學的珏伊希望入讀大學以自身經歷助人，「聽障不是罪、不是錯。成長過程，每人都有不同困難，將來想盡自己能力，令社會上的包容氣氛更好」。

嫲嫲堅持讀主流校助融入

另一個案摘「5**」續追夢

同樣天生深度聽障、就讀金文泰中學的DSE生林子喬，小時在聾福會接受言語訓練。一直伴她成長的嫲嫲，至今仍記得當年帶子喬到醫院檢查，遭職員大罵：「你知不知你個孫，正聾童！」不過嫲嫲希望子喬習慣面對不同人，堅持讓她從小入讀主流學校。最終子喬在DSE獲最佳5科21分，地理科更奪5**，稱自己在疫情下「幸好很多同學支援」；雖然英文科未達入大學門檻，但她對大專生活仍充滿期盼，擬入讀地理副學士再銜接大學。「每個人都可不斷追夢」，子喬說。