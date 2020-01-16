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JUPAS今放榜 達大學門檻者92%獲取錄 增5百分點

【明報專訊】大學聯招（JUPAS）結果今日揭盅，今屆中學文憑試（DSE）考生人數錄歷屆新低，JUPAS申請人亦持續減少。根據考評局，今屆DSE符合升讀學士學位課程最低入學要求「3322+2」的日校考生有17,269人，而大學聯招處表示，有15,857人（92%）獲本地8間資助大學及都會大學取錄，較往年增約5個百分點，意味1412名成績符入大學門檻的考生，未能升讀八大及都大學士課程，或可考慮自資院校的升學途徑。

今年DSE誕生8名7科5**狀元，中文大學包攬6人，當中包括至少3名「超級狀元」（數學延伸部分亦取5**）。

本報整合DSE狀元及其就讀的中學回覆、大學發稿內容，其中入讀中大醫學（環球醫學領袖培訓專修）者有5人，分別是「超級狀元」伊利沙伯中學謝承臻、「超級狀元」協恩中學周愷彤、喇沙書院張殷碩、英皇書院甘仲軒和皇仁書院麥顥邦；迦密中學「超級狀元」曾志鵬則選擇中大計量金融學及風險管理科學。香港培正中學「超級狀元」焦采溢選擇港大醫科。女拔狀元冼家朗早前透露，擬赴英國劍橋大學攻讀人類社會及政治學。

中大收6狀元 加碼獎優異生

不同大學陸續公布取錄學生的DSE成績，中大表示取錄全港57%考獲四科5**或以上的學生，「比例為全港院校中最高」；又稱會加碼獎勵DSE成績優異的考生，考到1科5**均可獲入學獎學金，有778名新生受惠。

港大表示，取錄的DSE考生以中、英、數及通識4科成績，或以其他多個遴選原則計算，「平均分數是院校之冠」，當中取錄了16名在最佳5科考獲42分或以上的考生，每人可獲10萬元的「明德學子」獎學金。

今年有39,523人申請JUPAS，當中15,857人（40%）獲八大、都大的學士課程取錄；3465人（9%）派獲「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）自資學士學位。

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