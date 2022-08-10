港聞

港聞二

八大學生會4「生還」 無一校方代收會費

【明報專訊】8間資助大學中，目前只有科大、嶺大、浸大、城大學生會仍被校方承認。其他不獲承認的學生會，有的遷離校園，有的內閣出缺，陷入停擺，學生會的工作改由大學學生事務處等部門接手，以往由學生會推薦的學生代表，有的則改由學院推薦或由同學互選產生。

城大嶺大「無場」 浸大臨政

目前八大的校方均不再代學生會收會費。科大、嶺大、城大學生會仍有內閣出任，浸大則以臨時行政委員會形式運作。理大學生會則被要求遷離會址及禁用校名，已易名為「紅磚社」及遷離校園。中大9個書院的學生代表正與校方商討重建學生會（見表）。今年2月要求學生會遷離會址的城大，校方重申該校學生會會長仍是校董會成員。

學生會不被承認後，學生代表由誰出任、如何蒐集學生意見、學生事務又如何處理？港大、教大分別由學生發展及資源中心和課外活動支援處等接手負責，向學生組織提供支援。至於學生代表方面，港大指由同學選舉產生。

至於學生會仍被校方承認的院校，校方被問到會否檢視與學生會的關係，嶺大稱會繼續與各學生組織跟進活動空間的安排；浸大則稱相信學生組織在營造豐富的校園生活和啟迪思維的學習環境有其角色和貢獻，將繼續在尊重會務自主及權責的原則下，協助包括學生會的學生組織發展。科大稱新學年起校方將協助所有學生組織把招收會員的相關資料透過大學迎新網站向新生發放，以便學生自由選擇及申請入會。

中大：願意助獨立註冊

正計劃重組學生會的中大，校方回覆稱很高興能與跨書院學生組織的工作小組進行建設性的對話，並支持成立一個真正代表學生的組織，期望在未來數周或數月與學生進行建設性對話，盡快達成令各方滿意的方案。至於獨立註冊及研究生參與方面，中大稱願意在獨立註冊問題上提供協助；而研究生是大學生活中不可或缺的一群，應在大學各層委員會中發揮重要作用。

相關字詞﹕學生組織 中大學生會 學生會

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