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獨立註冊重組學生會 中大生：努力生存 盼明年3月上任 召集人：論時政難如昔

【明報專訊】過去一年，多間大學學生會不被校方承認。中大學生會解散後，學生不甘大學無學生組織代言，9間書院學生代表遂成立工作小組籌組新的學生會，最新進展是計劃在10月舉行全民表決，昐校董會於12月通過，讓學生會可在明年3月上任。召集人葉子駿不諱言，新的學生會就時政發言要顧慮很多，「整個大氣候都已經不同了，我們很難像中大學生會最風光的年代，任何議題也可自由無阻地發言」。學生代表認為當下學生組織要學習「如何努力生存」。

葉又透露，校方提出3個要求，包括向警方申請註冊社團。

明報記者 張煒琳

中大學生會缺席的10個月，民主女神像被拆走，葉子駿形容這學年不斷出現「無頭公案」，源於學生和校方之間失去溝通橋樑，「好像大家都被迫接受，沒有任何申訴渠道」。學生會解散後，教務會等部分學生代表議席懸空。另一召集人羅竣彥認為，即使校方自行招募同學加入委員會，但欠透明度，加上學生及教職員比例失衡，「學生參與大學層面事務的機會減少，可以表達到學生聲音的機會又少了，就變成我們只是被告知發生什麼事」。

指校方提3要求

包括向警註冊准碩士生參與

重組學生會的念頭自去年開始醞釀，葉子駿透露校方提出3個對新的學生會的要求，包括向警方申請註冊社團，以擁有獨立法律地位、開放學生會予全日制碩士生參與及以中英文為法定語言。中大校方回覆稱，很高興能與工作小組進行建設性的對話，支持成立一個真正代表學生的組織（見另稿）。

料被批福利莊：發聲要考慮周全

被問到新的學生會能否一如往昔，葉子駿笑言「除了時政之外，應全部都做得到」。他稱學生會不會完全避談時政，但要考慮周全才可以就某項議題發聲，「前提是受國安法或很多不同條例約束，我想這個不單是中大學生會，而是全香港共同面對的問題」。兩人預料新學生會或被批淪為「福利莊」，但只能無奈接受，「我想每代中大學生會都會面對不同問題……來到我們是面對大議題，如何在國安法下繼續為同學發聲」，建議招募學生會時，商討「如何在這個環境下發表自己的聲音，和如何努力生存」。

擬10月表決會章 12月過校董會

工作小組預計9月推出新學生會會章及舉行數場諮詢會，並在10月舉行全民表決，盼校董會在12月通過，讓學生會可在明年3月上任。葉子駿理解同學因新冠疫情甚少回校，與學校聯繫較少，即使重組後沒有人「上莊」，他認為重組學生會仍有意義，「不會好像現在般，同學上莊的機會都沒有……如果這屆同學不太關心學生事務，不要緊的，我們繼續等下去」。

「像校方做，我們聽從」

教大前學生會長嘆自治空間減

教育大學學生會同樣不獲校方承認。昔日的會室已變成物業處辦公室；以往貼滿告示的「民主牆」現時空無一字，學生會幾乎在校園絕迹，前會長楊逸銘感到十分可惜，「學生會資源少了，代表學生自治空間亦都減少」。

今年1月校方宣布不承認學生會地位後，楊逸銘稱有學生發起聯署及全民投票，共同議決學生會前路，但校方指違反大學決定，要求立即停止。

學生會出缺期間，學生事務處接手處理學生事務。學生代表則由學院推薦，校董會和學務委員會的學生代表須再經校方遴選和確認。楊逸銘指出，現時不單沒公開招募，學生亦不知誰是學生代表，質疑學生的代表性是否足夠，「對學生來說，參與度減少，好像校方做，我們聽從」。

盼同學自主團體 續公民參與

教大學生會見證學校由教育學院升格為大學，來到第27屆暫被劃上句號。楊逸銘感慨學生會傳承中斷，「學生會最大意義是公民參與……以往是比較幫學生發聲的」。他亦稱，同學雖然關心校政，但較少主動發聲，「我們大部分同學將來都要做教師，同學有考慮」。接下來的學年，學生會依然缺席，他期望同學能自行組織團體、聯署去處理學生事務等問題，「沒有學生會這個載體，不代表沒有公民參與」。

相關字詞﹕中大學生會 學生會 學生組織

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