大灣區GBA新聞：西關開舖定位親民 冀上下九整治迎貴客

行業請人難 親當侍應傳菜

老西關也有老西關的問題：店址原是失修危樓，永慶坊發展商萬科接手重建，為符合消防規定，寬闊的樓梯佔去大量營業面積，客人要爬幾層樓再用餐，且店內無位建洗手間和傳菜電梯。每碟菜餚都由趙寶如親手從廚房跑樓梯捧到客人枱邊，「一開始比較累，後來行得多就慣了。」

為什麼要自己做侍應？趙嘆氣說本來也想請人，但很多人面試時竟說是透過「抖音」了解西餐，令趙覺得「信不過」。她說整個餐飲業請人都困難，求職者總想去更知名餐廳，普通餐廳薪酬又不符期望。考慮到創業早期資金不充裕，趙寶如還是親自上陣為客人斟水遞菜。

「我本身是個愛冒險的人，自己挖的坑哭着也要把它填完。」趙寶如笑說，從大餐廳離職後，曾賭氣去泰國潛水3個月。創業資金是自己儲蓄，花得比較「安樂」，但也要精打細算。「我們現在沒什麼宣傳，不像附近某家店請一大班小紅書寫手來吹，客人去到發現不好吃，最後一堆差評。」她計算過，客人「貴精不貴多」，以人均消費二三百元（人民幣，下同）計，每晚有3000多元營業額已不錯，「差的時候一兩千、好的時候五六千都做過，慢慢來吧。」

近期與永慶坊鄰近的上下九步行街開展整治工程，江天穎表示，期望上下九升級後擺脫「廉價」形象，帶入高級消費客源。趙寶如說，餐廳不開午市因附近缺乏寫字樓，商務客只能放工後專程從天河、越秀過來，「現在客人多數是朋友口碑介紹，有些從珠海深圳來吃，十分感動。」