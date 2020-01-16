大灣區GBA新聞：西關仔開粵式創意西餐 盼奪米芝蓮 稱不介意灣區創業傾斜港人 「歡迎人才帶來新技術」

明報記者 林迎

「我細細個就喺呢度食雲吞麵。」1996年出生的湯智豪，舊居就在店址對面不遠，「小時候睇TVB劇，看《烈火雄心》就想做消防員，看《學警追擊》就想做警察，但這都是過眼雲煙，一直想做的是廚師」。被小學教師第一次問「長大後的規劃」時，湯智豪毫不猶豫答了「做廚師」、要開自己的餐館。他原本想先做中餐以後再學西餐，誰知在職校報名時中餐班已滿，他就「一步到位」走上西廚道路，「見得多了才慢慢知道，煮飯不是只可以落水，像新加坡的海南雞飯，或是外國的Risotto，都會放很多配料去煮。」

實驗創意菜式 扇貝搭春卷皮營造脆口感

湯智豪曾在有「廣州西餐天花板」之稱的米芝蓮二星餐廳花園酒店泰安門工作，積累經驗，但大餐廳規矩多，很多創意和想法無法實踐，「只能學他們技術」。自己做主廚便沒有那麼多束縛，媽媽的湯煲、西關的街頭小吃都是靈感來源。例如香煎比目魚的醬汁和配料用上冬瓜和金華火腿，主意來自傳統粵菜冬瓜盅；另一道煎扇貝配以蝦籽脆片，「每道菜要有軟、有爽、有彈牙，差了點脆的，就用春卷皮來做脆的口感，但整體鮮味不足，外國會用魚子醬，我用雲吞麵中的蝦子，香味鮮度完全可以帶起扇貝的味道。」

「現在外面很多番茄都是催熟，但芳村有些阿婆自己種的番茄是自來熟，真的好甜。」湯智豪對食材如數家珍，講起來滔滔不絕、雙眼放光。他的餐廳每天只做晚市，從下午營業至深夜，但翌日清晨就要出門採購，只為那些最本土、最新鮮的食材，「五點半起牀去市場，去買第一刀的五花肉，肥瘦最均勻」。他想讓「芳村阿婆」們做固定供應商，但遭到拒絕，「你的新餐廳她們不了解，人家怕你訂了又不要」，惟有親自去買。

每日親購 只為本土新鮮食材

創業哪有不艱難，湯的女朋友趙寶如主理店舖業務，服務員、會計、HR、PR一腳踢，曾任餐廳總經理的她也捱過了初期「晚晚都想喊」的日子。餐廳選址恩寧路，是他們年初拍拖逛街到這裏，發現有吉舖放租，考慮到鄰近永慶坊應該人流不錯，且租金不貴故拍板。合伙人共有5名，一起決定餐廳名字叫「嘆Kapok Bistro」，今年5月開始試業。

政府鼓勵港人大灣區創業，政策甚至向港澳青年傾斜，難免會對本地人創業帶來更大競爭，但同時港人帶來的國際思維與技術，也在促成同行之間的進步。「我們當然歡迎多些香港人加入廣州餐飲業。」餐廳合伙人、調酒師江天穎曾經在港資酒店工作，他說在廣州的酒店、餐飲行業本就有很多香港人，將國際上最新潮的食材、煮法帶入內地，亦帶來優秀的管理方式。

「10年前，這裏極少人知道什麼叫做低溫慢煮。」江天穎說，低溫慢煮技術由香港人帶入內地，從此開始廣傳。講到廣州營商環境，他感覺「還不錯」，像他和湯智豪、趙寶如這樣，在業內有一定經驗、再跳出來「想闖一番事業」的人有不少。現時不少創業優惠向港人傾斜，他表示「歡迎」，因為港澳或是外國同行常會帶來從未見過的原料或技術，令他們大開眼界，「餐飲這一行需要創新型的人才，更希望他們多帶新事物進來。」

「目標？當然是向米芝蓮進發。」首次創業，湯智豪顯得信心滿滿，「拿個黑珍珠也好（內地高級餐飲排行榜），以後我們賺到錢，再開一間大一點的高級餐廳。」他看着趙寶如，二人臉上盡是甜甜的笑容。