邵氏創意中心開幕 盼惠年輕電影人

工作空間租賃 申請須交作品審核

基金會：確保題材沒牴觸法律

創意中心位於邵氏影城邵氏大樓內，設多用途工作空間、後期製作配套等，供電影製作人使用。中心實行會員制，租賃期由6個月起。流動座位月租800元，4至10人獨立辦公室則按人數收費，每人月租2000元。一般申請人須提交過往作品集、未來創作題材等資料審核。學生則可通過院校提交申請，並以600元優惠價租用流動座位。被問創作題材上有否篩選，陳偉文說「沒有特別的局限」，但定當確保沒有牴觸香港法律的內容，惟未詳述審核標準。

中心會員可使用大部分設備，部分後製配套則另外收費，以混音和錄音室為例，租金每小時250至300元。場內工作空間有不同裝修風格，例如懷舊卡位、港式茶餐廳座椅等，方便會員拍攝。除硬件上協助，中心亦將舉辦交流工作坊，讓會員接觸更多業界人士。

供院校教學 料年逾300學生受惠

中心設施另供香港知專設計學院（HKDI）作教學用途，預計每年超過300名學生受惠。陳偉文稱，中心正跟浸會大學和香港演藝學院展開商討，冀能惠及更多院校。