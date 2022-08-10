八旬保安涉3狎孫女 事主：祖母責「就算做過都唔可以講」

父母居內地 交在港祖父母照顧

被告T.S.H.（80歲）為女童X的祖父，X父母居於內地，她交由祖父母照顧，3人與X的叔嬸和堂姊弟同住。控方開案陳辭指，首次事發於2013年1至3月，X年僅4歲，被告趁妻晨運時伸手進X的衣服摸胸和私處，弄醒當時睡覺的X。被告表示「畀爺爺摸下，爺爺惜你先摸」，又訛稱曾如此對待X的堂姊，X轉身向牆及不敢反抗。

2018年3至7月，讀小四的X在房內做功課時，被告着X坐在他大腿，抱她舌吻，X感惡心，掙扎逃開。被告用粗口罵X，稱以後不會對她好。同年7月，被告再於X睡覺時摸她，X覺得無處容身而沒作聲。直至2021年，X因和祖母爭執受傷，X與老師和社工傾談時揭發本案，被告被捕後稱「無做過」。

祖母要脅不准X來港 父母跪地認錯

庭上播放錄影會面，X說她返內地探親時將事件告知家人，祖母斥「爺爺無可能做呢件事，你冤枉佢」，並要求X向祖父道歉，否則不准X來港生活。X的父母為了讓女兒在港居留，向祖父母跪地認錯，X亦順從道歉。祖母罵X「唔要面」、「好賤格」，稱「就算做過都唔可以講出去」；X又說，祖母包庇祖父偷拍X。

認曾偷家人錢成績差 常被祖母責罰

X透過視像系統作供稱，由於叔叔一家不喜歡她，故她通常逗留房內。X承認曾偷家人金錢，加上成績欠佳，祖母不准她吃飯及罰她用頭頂着一盆水。X泣訴被祖母責罵及稱「你阿爸阿媽唔要你」，指對方「由細到大永無止境咁鬧我」。

【案件編號：DCCC 1059/21】