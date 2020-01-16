港聞

港聞二

VIET SPA案3警停職 當值涉女伴陪酒等受查

【明報專訊】時任警務處國安處長蔡展鵬涉於去年光顧灣仔無牌按摩院VIET SPA，事後3女1男被捕，4人否認經營及管理賣淫場所等6罪，案件昨在東區裁判法院續審。辯方盤問喬裝顧客的偵緝警員時，披露有份參與行動的其中3警，因涉工作期間與女子飲酒等停職受查，偵緝警員稱，與該3人隸屬不同小隊，僅在最後一次行動時共事。

稱被告聞警敲門 慌張着放蛇警穿衣

被告依次為按摩師李亦晴（36歲）、無業越南籍元秋香（34歲）、按摩師張明芳（35歲）及無業胡炳雄（61歲）。案發於2020年10月至2021年3月間，涉案單位為莊士敦道191至193號勝意大樓1樓A室。

案發時駐守港島總區特別職務隊的偵緝警員郭建燊昨供稱，他在2020年10月28日、11月5日及2021年3月19日，三度喬裝顧客往VIET SPA。他憶述第三次行動時，被指示入房等候，此時他致電在譚臣道待命的同袍。及後由女子Julia替他按摩，Julia問他「500定600？」並解釋「500蚊打飛機，600蚊我除衫幫你打飛機，我淨係做呢兩樣」，郭回應「500得啦」。

郭稱，不久聽到接待區有雜聲，有人敲門稱「警察開門」，Julia神色慌張，着他穿回衣服。開門後，郭向同袍講述事件，並在行至接待區時見到Suki即李亦晴、Sasa即元秋香，再向同袍指認兩人，她們當場被捕。

稱與3人非同小隊 僅行動時共事

辯方盤問郭時，提到警長58418及兩名偵緝警員有參與拘捕行動，上述3人早前涉在當值期間虛報超時工作、有女伴陪飲酒等，正停職接受內部調查，問郭是否知悉。郭稱略有聽聞，稱58418是其上級，負責在場指揮。辯方關注郭曾否目睹3人有不當行為？郭稱當日為聯合行動，與3人非隸屬同一小隊，只曾一同接受訓示。

認「記錄唔理想」內容有錯

辯方稱，郭在證人供辭提及首次喬裝行動當天，於下午4時撰寫證人供辭，惟他在警員記事冊寫下午4時45分才回警察總部，辯方質疑兩者有出入。郭稱「記錄唔理想」，另兩日紀錄有遺漏，承認紀錄不夠仔細，部分內容寫錯。辯方稱，郭的紀錄並非真相，質疑「你警察生涯都係咁寫記事冊？」郭一概否認。

辯方又稱，郭在第二及三次行動後分別撰寫供辭，兩份均提到郭獲發一張鈔票序號KA518939的500元紙幣，質疑郭為何眾多數字中，會寫上同一組數字？郭承認打錯，但已忘記原因，強調「我不是複製貼上」。郭作供完畢，審訊今續。

【案件編號：ESCC 1161/21】

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