中環灣仔海濱月內推共享單車徑 30車免費借

全長1公里 試驗一年

土拓署稱，擬將會議展覽中心西面一段由中環海濱活動空間至擬建西園景平台的海濱長廊，實施共享徑。署方稱，共享徑全長約1公里，闊約6米，並設單車站，同時採用自動單車借用系統，費用全免，使用者需先繳付100元按金。

計劃初期將提供30架單車，包括15架成人單車，6架兒童單車，輔助轆單車、平衡車及三輪車各3架。市民屆時可透過電話應用程式（App）預約或現場借用單車，現場會有工作人員協助。至於中環10號碼頭對開一幅20米長、20米闊的空地則擬臨時撥作單車站。

此外，康文署早前計劃撥款約7億元改造轄下170個公共遊樂空間，其中青衣海濱公園公共遊樂空間，將以「貨櫃碼頭」為設計概念主題，擬提供「貨櫃」攀爬滑梯塔，並結合不同的遊樂體驗，包括滑動、搖盪、彈跳及攀爬等設施，改造工程料今年第四季分期開展，2024年第一季完成。改造後，公園公共遊樂空間範圍將擴大。