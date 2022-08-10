港聞

港聞二

夫婦涉合謀姦菲傭 事主：掙扎不果求救 女被告袖手稱「OK啦」

【明報專訊】30歲菲傭指控僱主夫婦於2018年1月在元朗寓所合謀強姦她。夫婦分別否認強姦、協助和教唆強姦等4罪，案件昨於高院續審。菲傭作供時不斷嗚咽，稱遭男被告拋向牀上強吻及脫去衣服，並被指插陰道；她兩度向女被告求救，對方袖手旁觀，僅回應「OK啦」，女被告更在丈夫強姦菲傭時與丈夫交談。審訊今續，被告續准保釋。

稱遭女被告逼入主人房

「sir want you, pay money」

男被告陳暹德（44歲）和女被告黎芷珊（32歲）案發時是夫婦，育有一對子女。事主X昨天供稱，2018年1月21日晚11時許，她在被告長女的睡房哄兩孩入睡後，將一歲半幼子抱回主人房的嬰兒牀。其時，兩被告躺在牀上蓋着被，女被告要求X上牀同睡，X見她沒穿衣，拒絕並返回長女房。女被告隨後以毛巾包着身體，半裸進房拉着X手腕逼她到主人房，又說「sir want you, pay money」及反覆說「come come」。X稱，礙於被告是僱主，故服從對方。

侵犯期間夫婦不時交談

聞求救「在笑」

X續指，她進主人房後，全身赤裸的男被告從牀上跳起，一手捉着她，一手鎖門；X掙扎，但遭他抱起拋到牀上。X在庭上泣訴，當時向女被告求救，對方不為所動，僅回應「OK啦」，男被告則說「madam OK」。男被告脫去X衣服和內衣褲，吻和吸啜其胸，又指插及舔其陰部，女被告則躺在其右側，X再求救，兩被告反而在笑。X嘗試雙手推開男被告但不果。

X稱，男被告試圖將陽具插入X陰道，但因未勃起而不成功，女被告遂坐起身，頭部在男被告下體上下移動，似正為他口交。X伺機逃走，但被男被告拉回牀上，將陽具插入其陰道，X呼叫「no sir」，但對方沒聽從，更不時與妻交談，X稱不懂中文，不知兩人說什麼。男被告在X陰道內射精，此時X嚎啕大哭，控訴女被告袖手旁觀。

完事後，男被告從妻子錢包取150元給X，X拒收，對方將錢塞到她手中，並說「不要說出去，OK？」；男被告亦拿出一顆藥丸着X服下，稱可防止懷孕，但與女被告交談後改稱翌日再買藥。X當晚告知外傭中介公司職員遭強姦，翌晨報案。

【案件編號：HCCC 134/20】

相關字詞﹕菲傭 教唆罪 強姦罪

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