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港聞二

9人涉油麻地暴動受審 控方：攜面巾等「非圍觀」

【明報專訊】2019年11月理大衝突期間，警方在油尖旺區圍捕多人，其中9名男子否認於同月18日在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道干犯暴動罪，昨日在區域法院受審。控方在開案陳辭指出，有被告被捕時遭搜出望遠鏡和面巾等物品，指他們在當局警告下到場，並非圍觀，而是有方向和組織地逃跑，企圖拯救其他示威者，因此各被告參與涉案暴動。

指有方向組織逃跑 圖救其他示威者

否認控罪的9人分別為技術員黃權龍（案發時22歲，下同）、學生高晞朗（17歲）、運輸工林子浩（30歲）、數碼媒體工作者李沛翹（25歲）、學生馬奕熙（19歲）、侍應彭大展（25歲）、電腦技工宋博通（20歲）、學生鄧永明（22歲）和檢查員董浩霖（23歲）。

控方開案陳辭指出，2019年11月11日起有示威者進佔理大，校園一帶發生暴動，網上連登討論區出現「尖沙嘴突然多人，佐敦突然多人」為題等帖文，以及通訊程式Telegram群組的信息，指稱有人號召於案發的11月18日前往彌敦道組成「戰線」，以「營救」理大內的示威者。當晚10時許，有黑衣蒙面示威者列陣堵路，與警方對峙，並照射雷射光和投擲汽油彈，令彌敦道行車線火光熊熊。至晚上約11時，警方展開圍捕，截獲213人，當中本案9名被告被押解至臨時羈留區拘捕。

稱當局強烈警告 無理由到場

多名被告當時身穿黑色衫褲，黃權龍戴有黑色手袖，宋博通攜有黑色外科口罩和藍色縮骨傘，鄧永明管有一個望遠鏡，董浩霖則被搜出黑色口罩和黑色面巾。控方指出，事前幾天已發生眾所周知的理大事件，當局發出強烈警告，被告無理由到場，也非圍觀者，他們逃跑亦有方向和組織，企圖拯救其他示威者，故各被告參與上述暴動。

【案件編號：DCCC 766/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕彌敦道 暴動罪 反修例事件 理大衝突

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