6人不認罪 排期9．19審 辯方質疑控方視612基金為「個體」

控方：願與辯方磋商「承認事實」

代表控方的署理副刑事檢控專員周天行表示，本案聚焦於控方是否能證明612基金為社團條例的管理社團，以及證明各被告為社團幹事。控方將傳召12名證人，相信辯方對這些證供的爭議不大。控方又稱，辯方不同意大部分的「承認事實」，故會盡量與辯方商討，將於9月初遞交相關文件。

辯方促至少交代視為「社團」原因

辯方表示，本案癥結是612基金是否一個社團，而控方在「承認事實」中把基金視為個體，辯方認為控方最低限度要透露基金屬社團，以及各被告是社團幹事的原因，質疑控方的20箱文件是如何指向這些議題。辯方又稱，控方上月30日才送達文件，辯方未能在短時間修改有關事實。

辯方續稱，控方將於9月提交「承認事實」及開案陳辭，視乎法庭是否需再作第二次審前覆核。主任裁判官嚴舜儀稱，除非控辯雙方提交文件後認為需進一步開庭處理，否則暫毋須安排。此外，辯方資深大律師彭耀鴻透露，審訊時他將代表陳日君及何秀蘭，其他被告由資深大律師何沛謙、李志喜，大律師林國輝等代表。

【案件編號：WKS 4829-4834/22】