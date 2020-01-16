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6人不認罪 排期9．19審 辯方質疑控方視612基金為「個體」

【明報專訊】「612人道支援基金」5名信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、學者許寶強、歌手何韻詩、大律師吳靄儀及立法會前議員何秀蘭，早前被警方國安處以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，5人連同基金秘書施城威，被指沒遵循《社團條例》要求而為基金註冊，被票控相關控罪。6人表示不認罪，案件昨日在西九龍裁判法院作審前覆核。辯方稱，辯方不同意控方在「承認事實」中把基金視為個體，認為控方要指出基金屬社團，以及各被告為社團幹事的原因。案件排期9月19日起審訊5天，另預留兩日半結案陳辭。

控方：願與辯方磋商「承認事實」

代表控方的署理副刑事檢控專員周天行表示，本案聚焦於控方是否能證明612基金為社團條例的管理社團，以及證明各被告為社團幹事。控方將傳召12名證人，相信辯方對這些證供的爭議不大。控方又稱，辯方不同意大部分的「承認事實」，故會盡量與辯方商討，將於9月初遞交相關文件。

辯方促至少交代視為「社團」原因

辯方表示，本案癥結是612基金是否一個社團，而控方在「承認事實」中把基金視為個體，辯方認為控方最低限度要透露基金屬社團，以及各被告是社團幹事的原因，質疑控方的20箱文件是如何指向這些議題。辯方又稱，控方上月30日才送達文件，辯方未能在短時間修改有關事實。

辯方續稱，控方將於9月提交「承認事實」及開案陳辭，視乎法庭是否需再作第二次審前覆核。主任裁判官嚴舜儀稱，除非控辯雙方提交文件後認為需進一步開庭處理，否則暫毋須安排。此外，辯方資深大律師彭耀鴻透露，審訊時他將代表陳日君及何秀蘭，其他被告由資深大律師何沛謙、李志喜，大律師林國輝等代表。

【案件編號：WKS 4829-4834/22】

相關字詞﹕社團條例 何秀蘭 吳靄儀 何韻詩 陳日君 612人道支援基金

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