環諮審高球場環評暗湧 逾半在席委員傾向反對

粉嶺高球場發展涉32公頃土地，環諮會大會前日商議逾6.5小時，未通過發展建議的環評報告，需於本月28日通過限期前續會。黃遠輝前晚透露，委員認為環評報告中調查不同物種作息時間和是否涵蓋所有物種等細節仍有疑問。

據悉，環諮會前晚閉門討論逾兩小時，逾半在席委員傾向反對通過環評報告，有個別委員表明反對報告，黃遠輝決定要求環保署就委員的疑問先補交資料，待下次會議討論，故會上未就報告表決。環諮會回覆本報稱，秘書處正整合委員意見，將向政府要求提供補充資料和文件供委員會討論。

委員黃傑龍：報告詳盡 看不到不通過理由

環諮會委員黃傑龍表示，個人認為粉嶺高球場有逾百年歷史，不樂見收回部分土地興建房屋，但發展與否是政府的行政決定，環諮會只負責審視環評，今次環評報告非常詳盡，據他一貫的審批標準，「看不到有理由不通過（環評）」。

前日會上不少委員提出很多技術問題，黃傑龍說，會上部分生態專家委員問得比較仔細，而委員會負責審視環評報告，提出質疑和要求補充文件很正常。對於行政會議召集人葉劉淑儀日前表態反對發展粉嶺高球場，他強調個人沒感壓力。

公屋聯會：倘觸礁損短期供應

招國偉稱，高球場擬議發展面積已較原先小，若無法落實將感可惜，如環評補充資料仍未能說服委員，需尊重環諮會決定。他又說，有關1.2萬伙最快2029年落成，在政府「提速」措施下或可成為短期供應，即使政府另覓替代選址作較長期供應，較短期單位亦會減少。他認為粉嶺高球場發展涉政治因素，如何處理取決於新政府方針。