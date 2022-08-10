4青年刀劫七人車 有前科被告囚9年

被告依次為跟車工人陳鉅耀（案發時18歲，下同）、中三學生王子樂（16歲）、洗車工人羅雪浩（27歲）和中四生黎泳伸（17歲）。4人承認搶劫，駕駛七人車的首被告承認危險駕駛罪；第三被告另承認串謀販運危險藥物罪。

庭上透露，首被告和第三被告各有7項案底，第三被告曾有搶劫前科。法官邱智立判刑時稱，4被告除搶七人車，亦刀傷事主頸部，法庭採納8年監禁為量刑基準，才能反映控罪嚴重。邱官稱，4人案中角色雖不同，但罪責不相伯仲。

針對次被告和第四被告，邱官表示兩人沒有案底，並坦白認罪，量刑應側重輔導多於懲罰因素。邱官提及，兩人已還押兩年多，如判入教導所，實際刑期相當於6年監禁，亦有助兩人改過自新，故判兩人入教導所服刑。

至於首被告，邱官稱他為逃避警方追截，以「極惡劣」和危險態度駕車，事故中沒有途人受傷屬不幸中之大幸，就搶劫和危險駕駛罪判囚6年半。邱官續稱，第三被告出獄後再犯搶劫罪，明顯漠視法紀，就搶劫和串謀販毒罪判囚9年。

【案件編號：HCCC179/21】