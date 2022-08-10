港聞

港聞二

學者籲珍惜茶樓文化 茶客盼蓮香居撐住

【明報專訊】蓮香樓在港營業百年，以舊式裝修、傳統點心車及荼盅茗茶聞名。昨日結業消息傳出後，不少茶客嘆可惜。有學者稱，蓮香樓結業象徵平民傳統茶樓文化逐漸式微，盼大眾珍惜。

蓮蓉味美 連香易名蓮香

蓮香樓社交專頁介紹，蓮香樓前身為廣州糕酥館，1910年起專營茶樓，改名連香樓，後因翰林學士陳如岳讚其蓮蓉味美，易名蓮香樓。蓮香樓1918年在港開業，雖三易位置，但不離中環，輾轉搬至現址威靈頓街七層唐樓，樓下賣年糕唐餅，樓上為茶室。

蓮香至今保持舊式茶樓風貌，牆飾傳統字畫，天花懸吊老式風扇、鳥籠，地擺痰罐。用大茶煲保證水滾茶靚，茶客用茶盅泡茶，點心車穿梭叫賣出爐點心。茶樓亦供應今日少見的傳統點心，當中以豬潤燒賣、淮山雞扎、蓮蓉包、雞絲粉卷等最為著名。

指疫下生意減 菜式質素降

老茶客稱早料結業

香港歷史博物館名譽顧問鄭寶鴻稱，品嘗一盅兩件、茶盅飲茶為自香港開埠以來流傳百年的港式茶樓文化，以往傳統茶樓「五步一樓，十步一閣」，後來逐漸沒落。蓮香樓結業象徵傳統茶樓文化逐漸式微，陸羽茶室雖仍提供茶盅茗茶，惟收費較貴，不同蓮香樓定位平民化，日後老式平民茶樓或只剩蓮香居，呼籲大眾好好珍惜。

81歲的伍先生昨特地到蓮香樓店面見證最後一面，他說光顧數十年，疫情前幾乎每周均到來過茶癮飲早茶。惟茶樓疫下生意大減，連帶食物質素下降，沏茶倒水亦缺人，認為結業早有先兆。

蓮香樓附近開業數十年的一間裁縫排檔東主稱，多來年見證蓮香樓由盛轉衰，疫下生意猶為慘淡，連帶附近街道亦變冷清。他說，蓮香樓茶葉濃而不澀，茶香掛杯，他約一年前從蓮香樓購約一斤茶葉，習慣每早均喝一杯，嘆茶葉泡盡後無茶喝感不捨。

吳先生昨到上環蓮香居飲茶方知蓮香樓結業，他稱蓮香樓疫前非常風光，不少外國遊客慕名而來，慨嘆茶香成為「記憶中的味道」，盼蓮香居可撐住。

相關字詞﹕蓮香樓

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