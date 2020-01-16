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蓮香樓結業前拖糧數月 20伙計求助 涉款至少150萬 工會稱早計劃勞處申訴 未料先結業

【明報專訊】近百年中環老式茶樓蓮香樓昨宣布因不敵疫情，前日正式結業，與蓮香樓同屬蓮香飲食集團旗下特許經營加盟商，位於荃灣的蓮香棧亦宣布結業。約20名蓮香樓員工昨早在工會陪同下向勞工處求助，稱對結業一事毫不知情，此前眾人平均已被拖欠薪金3個月，連同長期服務金等估計總拖欠金額高達150萬至200萬元。

本報昨查詢蓮香飲食集團，有否拖欠薪金及結業後遣散安排，至截稿前未獲回覆。勞工處回覆，稱接獲部分員工求助，處方正聯絡僱主，敦促支付欠薪及提供其他解僱補償，如僱主破產或公司清盤未能償還，處方將協助僱員向破欠基金申請特惠款項。

蓮香樓、蓮香棧及蓮香飲食集團昨凌晨同步於facebook公布結業消息，兩間茶樓均在帖文提到，新冠疫情以來老闆「已經盡晒力去支撐」，惟「真的敵不過疫情」；蓮香飲食集團則表示，蓮香樓及蓮香棧屬集團的特許經營加盟商，已於前日結業，另一間位於上環的老式茶樓蓮香居則仍營業，「歡迎蒞臨品茗」。

顏家第四代 全資擁有蓮香樓

蓮香樓前身為廣州糕酥館，1918年起來港開展業務，多年來一直由顏氏家族經營，本報翻查公司註冊處資料，第四代掌舵人顏漢彬去年取得已故父親顏尊輝95%蓮香飲食集團股份，連同本身持有的5%股份，現為集團全資擁有人，以個人名義單獨持有蓮香棧，並透過集團持有蓮香樓，為集團、蓮香樓、蓮香棧現時唯一董事。

仍營業蓮香居 顏漢彬非董事

至於仍營業的蓮香居，由顏尊輝與蓮香樓家禽供應商王柏榮於2009年透過成立添香茶樓有限公司開設，按公司註冊處資料，2019年顏尊輝名下股份平均分為3份，轉給另外3名股東王柏榮、朱廣波及岑美珠，現時持有蓮香樓的顏尊輝兒子顏漢彬，已不再是蓮香居董事。

蓮香樓結業消息傳出後，約20名蓮香樓工友，包括樓面及廚師等昨早在工會陪同下到勞工處求助，協助工友的飲食業職工總會權益總幹事招冠聰稱，在蓮香樓、蓮香棧及蓮香飲食集團昨凌晨發聲明前，前日已收到工友求助稱被拖欠薪金，工會本計劃昨與工友到勞工處申訴，想不到蓮香樓昨凌晨會直接宣布結業。

招表示，各工友被拖薪時長各有不同，平均被拖欠3個月，連同長期服務金及強積金等估計拖欠金額達150萬至200萬元。他又表示，據蓮香樓工友了解，蓮香棧員工薪金同被拖欠，涉10多人，今日或到勞工處求助，工會將繼續跟進。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，疫情前蓮香樓晚市經常爆滿，疫下晚市生意減至不足兩成，他約一年多前光顧時已見蓮香樓菜式選擇明顯減少，伙計亦意興闌珊，感覺酒樓早已經營困難，對結業可惜。黃形容，蓮香樓以字畫、吊扇等裝修的舊酒樓格局，從保育角度來看可說是「文物」，政府應積極協助保留，惟當局對老字號食肆支援少，未有多加宣傳，致不少歷史老店疫下結業。

相關字詞﹕蓮香棧 蓮香樓

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