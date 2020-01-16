THEi中藥學師生編新冠食療手冊 盼助預防復康

【明報專訊】「市民都很驚慌，突然間很多人確診，曾經試過一開始視像診症時，個案已在哭。」香港高等教育科技學院（THEi） 中藥藥劑學（榮譽）理學士課程主任區靖彤在第五波新冠疫情期間參與中醫義診服務，她憶述，疫情初期花了很多時間安撫病人情緒，後期市民則以為「新冠比感冒重少少，忽略病情，以為會慢慢康復……『手尾』會較長」。她相信目前社區已建立一定程度保護屏障，再次大爆發風險不大，建議市民注意固本培元，調理體質，有助預防或減低再次感染的可能，減輕病徵及「長新冠」的影響。
分析62康復者 26%現腦霧
第五波疫情年初爆發，區靖彤除了義診，亦與THEi中藥藥劑學師生編輯《新冠肺炎的預防和康復調理食療手冊》，介紹中藥如何預防、治療新冠及復康調理。團體分析62名新冠康復者的情况，發現分別有65%及55%受訪者康復後仍咳嗽多痰、疲倦乏力，另有26%出現俗稱「腦霧」的記憶力及專注力問題。團隊推介腦霧患者服用含有枸杞子、龍眼肉等食療調理身體，但強調中醫講求辨症論治，隨着病人的病徵及體質不同，治療方法及藥材有異，建議市民如有不適，應先向中醫求醫。
中醫應用日漸普及，區靖彤指出，今年THEi中藥藥劑學（榮譽）理學士課程收生較以往上升20%，學院將安排四年級學生每周上班、上學各3天，讓學生能結合課程理論及實際工作，投身全職工作時已可立即適應工作環境。