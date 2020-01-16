疫歿翁曾呈報 醫局：未知曾否求醫 社工籲主動關注社區染疫長者 局方：有嘗試接觸高危者

呈報4天家中昏迷 抵急症宣告死亡

新公布死亡個案介乎87至93歲，其中兩人無接種新冠疫苗，其餘一人為已打兩針的90歲男子，有糖尿病及高血壓，上周二（2日）快測陽性並已呈報，至8月5日被家人發現在家不省人事，送抵急症室時已無生命表徵，當場宣告死亡，個案已轉交死因庭。醫管局表示，未有資料顯示患者呈報陽性至昏迷前有否求醫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君提醒，若患者屬高危人士或與高危人士同住，在網上平台呈報時應申請入住社區隔離設施。

張竹君籲高危者申入隔離設施

醫管局總行政經理關慧敏呼籲，染疫長者應盡快在網上平台呈報，另要留意是否出現病徵，重申患者可到指定診所、透過HA GO手機應用程式（App）預約遙距視像診症等途徑求醫，有助醫護及早為有需要者處方新冠口服藥，以減重症、死亡風險。

被問到當局會否主動接觸住在社區、染疫且已呈報陽性的長者，關慧敏回應稱，當局會主動接觸高風險、需到醫管局轄下機構覆診的病人，職員會「嘗試接觸他們（長者）」，包括致電相關人士查詢有否不適，如有需要，將向合資格者處方新冠口服藥。她補充，部分染疫長者或已入院或入住隔離設施，故未必能夠覆蓋所有人，重申當局已用不同方法接觸社區內的染疫長者。

社工：應協調長者中心加強合作

協助社區長者的社工連瑋翹表示，不論染疫長者是否獨居，當局應主動致電呈報陽性的長者，尤其應集中關心、監察高齡或患長期病的老人家。相比第五波高峰期，近日染疫長者較多為輕症或沒有病徵，加上醫管局人手緊張，連瑋翹認為當局不應單以醫療角度看待問題，建議加強醫社協作，如協調長者中心負責關注社區內的長者，另可安排人手排解長者染疫後出現的情緒問題等。

明報記者

（新冠疫情）