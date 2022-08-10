4000旅客提早放「疫監」 有人未取黃碼仍走得

至於旅客離開酒店的次序，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，如有充足資料和檢測結果，將獲安排有序離開。由於牽涉旅客為數不少，未能令所有人同日離開。

本報記者昨到尖沙嘴兩間檢疫酒店，其中九龍酒店昨午起陸續有人提早退房，房客用數分鐘辦理手續；華美達華麗酒店職員稱，昨有約20多間房的旅客提早離開。

高興能早走 檢疫客稱無人通知取碼

政府規定，獲准提前離開檢疫酒店的旅客須受黃碼限制，但昨有人離開時未取碼。英國探親返港的李先生昨午於九龍酒店完成6晚檢疫，對可提早一天離開感高興，稱「自由最可貴」；他離開時未更新安心出行程式，稱無人通知他須取碼，並向記者展示藍碼電子針卡，即場更新顯示黃碼。

另外，從菲律賓抵港已檢疫6晚的Mercy離開酒店時亦未有黃碼，她說即使不能進入食肆，亦比困在酒店好。有未取黃碼提早離開的旅客認為安排混亂，無人告知未來數天需否再做檢測。

九龍維景：部分人如外傭不早走

九龍維景酒店總經理廖惠民稱，昨晨有24間房的檢疫客提早離開，整體運作順利，部分人選擇不提早離開，例如有僱主冀外傭檢疫7日。他透露業界前日與政府開會，政府着酒店須提醒離開的客人更新安心出行及何時接受檢測。他說縮短檢疫期令行政工作增加，除處理退款，清潔房間工作亦由7日一次加密至3日一次，需加派人手。

黃志光：紅黃碼沒私隱問題

副政府資訊科技總監黃志光昨於港台節目解釋，更新安心出行並確保網絡連線後，政府系統自動比對有關人士是否在紅黃碼名單；程式會遮蓋疫苗通行證部分個人資料，並作「雜湊處理」成「亂碼」，強調不存在私隱問題。醫衛局稱，入境者如本身無疫苗通二維碼，會在機場獲發，若無手機則會獲發紙本二維碼。

另外，政府昨公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衛生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為明日（11日）至本月24日。

（新冠疫情）