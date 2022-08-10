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旅議會稱無助吸旅客：多地免檢為何來港？ 黃碼者未能赴展覽 貿發局促鬆綁

【明報專訊】本周五起海外或台灣抵港者正式實施「3+4」檢疫及醫學監察措施。旅議會總幹事楊淑芬表示，業界歡迎措施，但相信對入境旅遊不會有很大影響，稱其他地方已免檢疫入境，反問遊客為何選擇要檢疫的地方旅遊？貿發局副總裁張淑芬稱，新措施下持黃碼者未能進入會展及亞博館兩大展覽中心，促政府因應特定展覽放寬入場限制，否則會影響參展人數。

盧寵茂：需要可用「行政方法」

醫務衛生局長盧寵茂昨於港台節目《千禧年代》稱，黃碼適用於防疫法例的表列處所，並按同一標準劃分；至於個別場所應否納入表列處所，則是另一考慮。對於持黃碼者不准參觀展覽，他在商台訪問中稱，理解業界需要，如有需要可用「行政方法」處理，但無正面回應何謂「行政方法」，強調研究政策時沒逐項情境處理。

旅議會料外遊團增兩三成

稱免檢疫真正重啟旅業

香港國際旅遊展將於下周四（18日）起一連四天於會展舉行，楊淑芬昨出席新聞發布會時稱，預料新措施惠及商務和探親者，另預計有兩至三成外遊團增幅，惟強調現時外遊人數很少，過去兩個月有約19間旅行社登記200多團，與新冠疫情前每月7000至8000團相差太遠，最終成行只有約22團，其他團未能成行原因是報名人數不足，稱免檢疫入境才能真正重啟旅遊業務。

泰通關 入境港人較1月多5000

楊淑芬又指出，2019年本港有約1780間旅行代理商，現時約有1630間，但實際上約300間倒閉，包括聘用過百名員工的老字號。疫情下百多間新開的旅行社，部分規模較已倒閉的旅行代理商小，形容業界仍處「水深火熱的停滯狀態」。她期望政府延長保就業計劃等支援措施，以及推出通關時間表讓業界早日重啟。

泰國上月起取消入境限制，已接種疫苗的旅客入境毋須檢測和隔離。同場的泰國政府旅遊局香港辦事處處長Naparat Vudhivad表示，自泰國通關以來，今年入境泰國的港人由1月的310人升至上月5912人，大部分為自由行旅客，隨着隔離日數縮減，她估計訪泰港人會增加逗留日數和消費額。至於泰國旅客對本港新檢疫措施反應，她說有當地朋友欲來港旅遊，但會待免檢疫入境才考慮。

旅遊展參展商提早來港檢疫

旅遊展主辦單位匯眾展覽服務董事總經理湯錦成表示，疫情前有約兩萬人參與展覽的企業開放日，其中約四成來自內地，約一成來自周邊國家和地區，惟前年企業開放日的入場人數下跌至約3000，情况不理想。他說，今年參展商提早來港檢疫，惟時間和成本必大增。考慮到入場者須嚴守戴口罩等防疫規定，他促請政府額外放寬展覽場所是否列入表列處所，為海外參展商和參觀者提供便利措施，協助業界恢復生意。

翻查會展網站，截至本年底本港約50項展覽，包括環球教育博覽、珠寶首飾展覽會及鐘表展等。張淑芬在新城電台節目《財知大道》表示，持黃碼者未能進入表列處所，包括會展和亞博兩個重要的展覽中心，由於未來舉辦的展覽較靜態，她期望政府放寬入場限制。

明報記者

（新冠疫情）

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