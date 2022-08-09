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【Emily】網站早早預測掛3號 岑智明勞氣 「預測風力唔同掛風球」

【明報專訊】天文台噚日表示，預測位於南海中部嘅低壓區會發展為熱帶氣旋，考慮今日朝早發出1號戒備信號。天文台前台長岑智明噚日就喺facebook開腔，批評有天氣網站在熱帶氣旋仍未形成時，已預測天文台掛3號風球嘅機會高，強調掛風球係關乎公眾安全，唔係「鬥早搏（博）出位」。

MET WARN：評估前充分考慮數據

Emily睇番，民辦氣象組織「MET WARN 天氣預警」前晚已預測天文台因應呢個熱帶氣旋發出3號強風信號嘅機會高，並解釋有關預測。MET WARN回覆Emily查詢，話評估前已充分考慮官方氣象台、風場掃描、電腦模式嘅數據，對於日後會否改變做法，佢哋話會繼續客觀、理性分析多方面數據同預測，為市民提供預測。

岑智明嘅帖文引來唔少網民留言，佢解釋一向重視氣象消息嘅客觀同科學性，唔會針對個別傳媒或網站。佢指出，預測風力同掛風球非常唔同。2018年「山竹」襲港時岑擔任台長，佢憶述事前已預測本港會錄得12級風（颶風風力），但唔會事先公布掛10號風球嘅機率高，強調係負責任嘅問題。佢又話，民間氣象facebook專頁嘅預測隨時被傳媒大事報道，或令市民誤以為係天文台嘅想法。

據天文台資料，天文台喺考慮發出3號同8號熱帶氣旋警告信號時，會參考由8個涵蓋全港並接近海平面嘅參考測風站組成嘅網絡所錄得風力資料；而掛3號波嘅意思係香港近海平面處現正或預料會普遍吹強風，且風勢可能持續。

相關字詞﹕掛風球 岑智明 天文台

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