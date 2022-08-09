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2022年8月9日星期二
港聞二
港大紀委學生代表 擬改教委會任命 最快日內表決 校友嘆「搲爛面」無諮詢
港大直接錄取82人 皇仁仔盼為政府獻計
警隊保安局工作多年 曾捲「恒大飯局」被票控 前保安副局區志光 任國安委秘書長
9泛民涉違特權法 區諾軒守行為3人撤控
蔡展鵬曾光顧 按摩院4人受審 放蛇警：女技師推銷手淫
夫涉強姦外傭 妻控協助教唆
屯門慶生遇襲青年不治 17歲男控謀殺
高價逼走對手後棄標 低價重投 街市空檔競投揭3漏洞 食環接投訴8月始堵塞
走私舢舨檢46寵物箱126貓狗
環諮每環節皆抱疑 高球場發展未議決 前委員稱不尋常 首見當日未過
兩人認七一集結 一囚4月一索勞教報告
理大外暴動案大專生認罪 官着珍惜保釋
兩旁聽者煽動案 被告欲召兩法官作證
60地盤工大埔豪宅外堵路追薪
教育城選出「十本好讀」 《致我們的中學時光》雙料冠軍
七人車輕撞城巴尾 司機不治
大灣區GBA新聞：灣區首個 南沙自動化貨櫃碼頭啟用 國產「大腦」指令吊機無人車裝卸 省人力七成
灣區手記：給醫護降溫 ／文：尚東美
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【明報專訊】（請看附圖）
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