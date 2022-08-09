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港聞二

灣區手記：給醫護降溫 ／文：尚東美

【明報專訊】酷熱的「三伏」天，大灣區亦頻頻發出高溫警報。回想2020年，衛生專家曾以為新冠疫情在夏天會緩解，沒想到病毒捱過了3年夏天。國家對疫情防控措施連番「降級」，記者某天參加常態化核酸檢測時發現，採樣員已不用再穿標誌性的「大白」防護服，只穿著藍色防護衣。

早前全國多地發生抗疫醫護中暑昏倒事件，原因正是從頭包到腳的「大白」，在35℃氣溫下穿著一小時，體感溫度可以超過60℃。據廣州醫科大學對3658名醫務人員的問卷調查顯示，80%的醫務人員出現大量出汗，55.2%曾有呼吸困難，還有46.8%反映過度脫水，此外還有面部腫脹、手部浸漬糜爛和視力障礙。因此各地亦調整相關措施，例如核酸檢測避開中午、下午，在檢測站配備大功率風扇、冷風機等，有部分地方設置裝有冷氣機的「核酸小屋」，更有企業研發「穿戴式空調」，可將冷氣「泵」入防護服。

其實這些都多餘，最簡單的防中暑方法正是「不穿防護服」。在有疫情的中高風險地區或者仍需謹慎，但在每天都「全員陰性」的常態化檢測，確實毋須過於「密實」，醫護人手珍貴，不應造成無謂傷害。除了採樣員，檢測站義工服裝也一同「降級」，原本的藍色防護衣也不穿了，只以義工背心顯示身分。

當然，更好的狀態是這一切結束，不用做核酸檢測，不用穿防護衣、戴口罩，不用四處「掃碼」、「亮碼」……

文：尚東美

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