大灣區GBA新聞：灣區首個 南沙自動化貨櫃碼頭啟用 國產「大腦」指令吊機無人車裝卸 省人力七成

明報記者 林迎

科大穗校研發無人車系統

7月28日，「華達609」等3艘貨輪靠泊廣州港南沙四期碼頭，來自北京、唐山、連雲港的大批原材料開始裝卸，標誌着大灣區首個全新建造的自動化碼頭正式投入運作。該碼頭有10台岸吊、20台龍門吊、50輛無人駕駛智能導引車（Intelligent Guided Vehicle，簡稱IGV），按照信息系統發布的指令，通過智能運算，自動完成整個裝卸過程。

南沙四期碼頭建有4個10萬噸級海輪泊位及16個配套貨櫃駁船泊位，適應大灣區港口「水轉水」（海運與內河水運接駁）比例高的特點，通過港區內的南沙港鐵路，可以實現「江海鐵」多式聯運。碼頭設計能力為年處理490萬標準貨櫃（TEU），使整個南沙港年處理能力上升至2400萬TEU。

指揮南沙港四期碼頭運作的「超級大腦」是一套國產智能化碼頭信息系統，為IGV規劃最佳路徑，在貨櫃裝卸、堆存、轉運、進出閘口時調度最佳資源，在相關系統及技術之下，南沙港四期成為全球首創包含多感測器融合無人駕駛智能導引車、堆場水平佈置側面裝卸、低速自動化龍門吊、港區全自動化的新一代智慧碼頭。

「有了這套信息系統，我們碼頭的機械、車輛都很『聽話』，碼頭即使在IGV車輛、機械全負荷情况下，也不會因為車流量增大、司機的操控問題等而擁堵，確保高效運作。」南沙港四期碼頭工程總經理何業科稱，新碼頭節省人力約七成，安全水平大幅提升；從今年上半年的日常實船測試來看，自動化運作效率超過傳統人工作業，未來系統升級後，效率還會進一步提高。

科大穗校：為舊碼頭提供技術借鑑

IGV項目由香港科技大學（廣州）系統樞紐機器人與自主系統學域主任劉明教授團隊研發，是目前全球重量最輕的無拖頭貨櫃運輸車。內地部分自動化碼頭採用磁釘導航的AGV技術（Automatic Guided Vehicle），需要在碼頭地面鋪設磁釘，智能車透過天線感應磁釘導航。傳統碼頭想選用磁釘方案的話，需要翻鋪全部地面，工程巨大，建設和維護成本較高。而南沙港四期碼頭採用北斗衛星、雷射和視覺導航定位技術，毋須磁釘，令IGV導航由「低頭望地」變「抬頭看天」，路徑更靈活多變；傳感器成本也比磁釘方案低40%。劉明稱，IGV在大幅降低成本的同時，定位精度達10厘米級，航向角偏差僅0.3度，此外IGV方案具備高可靠度，無懼風吹日曬，非極端的各種天氣下可連續7日24小時運作，甚至路面有薄冰都可運行。

學者倡葵涌碼頭智能化增效率

劉明稱，南沙港四期為傳統貨櫃碼頭自動化升級改造提供了技術借鑑，讓舊碼頭提升為智能碼頭變得有可能。他又說，香港貨櫃碼頭亦應作智能化改造，以降低成本、提升效率，認為葵涌貨櫃碼頭與廣州港在內的大灣區港口有很大合作空間，「香港的航運服務業有很大優勢，而廣州港是大灣區內最大的綜合性港區，不僅有貨櫃，還有乾散貨、汽車、糧食等物資，再加上廣州的內河駁船航線發達，隨着合作機制的建立，未來合作大於競爭」。

香港科技大學（廣州）校長倪明選亦在南沙港四期揭幕禮致辭中介紹，南沙港四期碼頭集新一代物聯網感知、大數據分析、人工智能等先進技術為一體，且實現零排放，是港口行業內綠色環保示範項目。港科大（廣州）將發揮在人工智能、機器人、大數據等領域的優勢，充分融入南沙發展和建設，進一步加強與廣州港在項目、人才上的合作。