60地盤工大埔豪宅外堵路追薪

警方昨早10時許接獲報案，指露輝路有工人拉起橫額追討薪金。部分工人在屋苑出入口放置塑膠圍欄、卡板堵路，拉起寫上「有汗出、無糧出、屋企無飯開」、「希慎還我血汗錢」等字句的橫額。警方到場調查，部分堵路物件已放回路邊。據了解，有相關部門派人前來協助談判。有女工撐傘擋雨至下午3時仍未離開，等待談判結果。

清潔工稱逾百人欠薪3個月

在地盤任職清潔的李小姐說有逾百人被拖欠薪金3個月，自己有逾3萬元待追討，公司以往均準時出糧，惟過年後「拖3個月就出一個月畀你」，「我哋咁辛苦喺到做，37度喺天台洗鏹水」。另外，石材供應商陳小姐說，公司為樓盤停車場、地台提供意大利石材，一直遭拖欠貨款，至今仍有300萬元人民幣未收回，質疑「點會砌完上去，驗收埋都唔畀錢」。

林海山城發展商希慎興業及香港興業聯合回覆稱，已依照合約條款定時向總承建商支付相關款項，對事件深表遺憾，並已責成總承建商盡快按其與分判商的合約解決事件。