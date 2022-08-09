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兩旁聽者煽動案 被告欲召兩法官作證

【明報專訊】一男一女涉在前支聯會副主席鄒幸彤六四煽惑集結案裁決當日，在庭內旁聽時拍掌及發表煽動言論，被控發表煽動文字罪，其中營運YouTube頻道「牧師和你顛」的男被告另被控作出煽動行為。兩被告否認控罪，昨在西九龍裁判法院作審前覆核。男被告庭上表示，有意傳召裁判官陳慧敏及高院法官杜麗冰為辯方證人，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉則提點他要清楚抗辯方向，「唔好捉錯用神」。案件將於9月1日開審，料需時7日。

官囑理清抗辯方向勿「捉錯用神」

被告為均報稱無業的彭滿圓（59歲）和趙美英（67歲），彭昨申請保釋再度被拒，趙則續准保釋。控方上次聆訊時透露將傳召一名市民證人和7名警員證人，昨透露亦會傳召其他證人。

代表趙美英的辯方指出，將爭議煽動罪的合憲性，稱罪行違反人權法。至於沒有律師代表的彭滿圓表明將自行抗辯，他稱其行為是為矯正法院及法官錯誤，故控方須證明他有煽動意圖。羅官隨即指出，此應於審訊時交由裁判官裁定。另彭確認控方部分案情，包括錄影會面及其自願性等。彭又稱有意傳召裁判官陳慧敏及高院法官杜麗冰為辯方證人。羅官囑他寫在申請表，同時指出法庭錄音可呈堂，提醒他要清楚抗辯方向，「唔好捉錯用神」，否則會造成「唔係太好嘅後果」。

【案件編號：WKCC 928/22】

相關字詞﹕旁聽師 西九龍裁判法院 發表煽動文字罪 港區國安法

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