理大外暴動案大專生認罪 官着珍惜保釋

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理大，校外一帶發生警民衝突，警方圍捕共213人。9男1女被控在油麻地窩打老道附近參與暴動，以營救理大；其中現年18歲港大專業進修學院女學生昨於開審前承認一項暴動罪，餘下9人不認罪在區院受審。暫委法官鄭紀航原下令將女學生暫時還押，及後決定多給一次機會，女生獲准保釋至案件審結後判刑，其間每周須到警署報到3次。鄭官稱，若她不遵守保釋條件，會請警方通知法庭，着她「珍惜今次機會」。
同案9人不認罪
10名被告為技術員黃權龍（案發時22歲，下同）、學生高晞朗（17歲）、女學生林君悅（16歲）、運輸工林子浩（30歲）、數碼媒體工作者李沛翹（25歲）、學生馬奕熙（19歲）、侍應彭大展（25歲）、電腦技工宋博通（20歲）、學生鄧永明（22歲）和檢查員董浩霖（23歲），他們被控約於2019年11月18日在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道參與暴動。
被告林君悅承認的案情指出，案發同月11日有示威者發起三罷並進佔理大，網上連登討論區及通訊程式Telegram有人發起於18日組成「戰線」，上街「營救」理大。當晚有主要穿黑衣的示威者在彌敦道堵路並與警方對峙，他們向警方照雷射光，並投擲約200枚汽油彈，致路面多處着火。
警方發射催淚彈驅散後，當晚11時許圍捕截獲林君悅等213人。林君悅被捕時穿黑衫褲，攜有防毒面具及護目鏡。控方稱，有4名警員在行動中分別因地上汽油彈滑倒受傷及遭玻璃碎片割傷；另有地鐵站和燈柱遭破壞，維修費約11萬元。