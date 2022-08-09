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兩人認七一集結 一囚4月一索勞教報告

【明報專訊】前年7月1日港島區有市民自發遊行，爆發警民衝突，事隔近2年，4男被控在銅鑼灣一帶參與非法集結，其中兩男昨在東區裁判法院認罪。辯方求情披露，22歲男學生自小已考獲兩項樂器演奏級，為長者義務演奏，40歲被告則任業主立案法團主席。主任裁判官嚴舜儀稱，兩人均在能力範圍內幫助其他人，值得給予較低量刑點，判處40歲被告監禁4個月；年輕被告則先索取勞教報告，押後至8月22日判刑。

求情稱屢助人 獲低量刑

認罪兩人為送貨員葉健榮（40歲）及學生黎子元（22歲）。辯方求情指出，黎15歲時已考獲雙簧管及鋼琴演奏級，現於演藝學院獲全額獎學金主修音樂，更有機會赴柏林藝術學院深造。辯方慨嘆，「上天帶畀佢音樂天賦，但喺佢9歲帶走咗佢做牙醫嘅父親」，黎與患癌母相依為命，為節省家庭開支，到琴行兼職以便記下樂譜練習，他亦不忘為長者義務演奏。

辯方稱，葉任屋苑業主立案法團主席，盡力協助街坊，上庭前仍在處理事務。早在被起訴的一個月後，葉已決定認罪，深知要判監，已安頓好太太的生活，盡好丈夫角色。嚴官最終以監禁6個月量刑。

案情稱，警方對2020年七一遊行發出反對通知書，惟下午1時許有數以千計人於銅鑼灣一帶堵路，其間有慶祝香港主權移交的橫額遭破壞、有人高叫涉顛覆國家政權口號，警方警告或涉嫌違反《國安法》。警方其後展開掃蕩，拘捕包括4名被告在內的68人。葉在警誡下否認參與非法集結，片段拍到他身在傘陣前，黎則在傘陣前蹲下至少24秒。

餘下的林永耀（24歲）及蔡偉賢（22歲）否認控罪，案件排期至11月28日。

【案件編號：ESCC 713/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕東區裁判法院 非法集結罪 七一遊行

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