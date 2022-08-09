環諮每環節皆抱疑 高球場發展未議決 前委員稱不尋常 首見當日未過

須月內通過將再續會 政府要補充資料

粉嶺高球場發展備受關注，行會召集人葉劉淑儀前日表態反對發展。環諮會昨經4.5小時公開討論和逾2小時閉門商議，仍未能決定環評結果。黃遠輝稱，環評報告在技術細節上未能讓委員做決定，會上補充的數據亦未能滿足提問，環諮會將發出補充資料清單，政府須於下次會議前提交；由於環評通過期限為本月28日，委員會將於短期內續會。

黃遠輝透露，委員的顧慮涉及每一個環節，包括基線調查方式、時間和物種，例如考慮動物作息有別，調查未能涵蓋某些物種。有委員質疑調查蝙蝠的時間和方法，有委員憂慮房屋發展影響毗鄰擬作保育的地區，亦有委員關心擬議規劃的交通問題。

委員劉智鵬稱，政府2019年因未有北部都會區計劃而選定發展高球場，但時移世易，應重整計劃，包括考慮不發展高球場。有委員關注政府可否改變樓宇佈局以便減少移除樹木。房屋署回應稱希望用盡地積比，按現規劃需移除有關樹木，若要保留便需再研究。黃遠輝稱，若以減少斬樹為由，按經驗城規會會容許放寬樓宇高度限制。

前委員：兩署應已審視 補充過資料

文志森認為，一般程序下，環評會經環諮會小組討論，交由大會討論前相信已補充過一次，他稱大會未能在開會當日做決定應屬首次，且仍有很多技術問題亦屬不尋常，因環評諮詢公眾前會經漁護署和環保署審視，達到標準才會諮詢，通常在技術上面對質疑較少，他形容今次情况已成「案例」。

文稱環諮會討論範圍有限制，一般不會對「是否應發展」給予意見，而現時離再開會仍有20日，他相信有足夠時間做決定，若最終環評未能在限期內通過，申請人可覆核或重新提交申請，環保署長亦有權直接批出環評許可證，但有關情况從未出現。