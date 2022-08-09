高價逼走對手後棄標 低價重投 街市空檔競投揭3漏洞 食環接投訴8月始堵塞

署方無核實身分 有排隊黨取籌

街市空置攤檔公開競投規定，現有街市攤檔承租人不得參與同一街市的第一輪攤檔競投。不過，有團體去年觀察空置檔位競投過程時，發現有3個漏洞。社區發展陣線發言人吳玉英稱，10月一次競投中，發現食環署未有核實競投者身分；競投首輪期間有原承租人中標須取消資格，惟當時競爭者以為該檔位已被投得，悉數離場，原承租人再參與緊接舉行的第二輪競投，結果投得攤位。

亦有競投者高價中標後，待競爭者離場後棄標，到第二輪沒競爭者時再以底價中標。另外去年12月另一次競投中，入場者須以籌號入場，團體發現有人疑聘請排隊黨取籌，令不少有意競投的市民無法入場。

申訴署：難理解未察漏洞

團體去年12月曾向食環署反映問題，今年1月向申訴專員公署投訴，公署經查訊後，上月回覆團體稱有關漏洞值得深思及跟進，說街市攤檔是公共資源，若有人以取巧方式用低價投得檔位，有違一般人對競投的理解，有損公帑收益；並形容有關「漏洞」並非不明顯，食環署未有及早察覺並堵塞「可謂難以理解」。

月初變實名登記 即時核查

公署又稱，不能排除有代人排隊情况出現，認為食環署需盡快改善競投安排，確保公平。團體本月初再觀察街市攤檔公開競投，發現入場者均須以身分證實名登記，食環署亦即場核實入場者是否攤檔承租人，並向每個入場者派發獨立編號的競投牌及入場票。監察公營街市發展聯盟發言人吳天楠稱，他們會被安排坐在同一區域，變相他們在第一輪競投時沒法叫價。根據食環署提供數字，今年8月上旬舉行的九龍區街巿攤檔首輪競投租出21個攤檔，當中有13人是原承租人，8人是新承租人。